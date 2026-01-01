Proteste violente în Iran. Clădire guvernamentală luată cu asalt, guvernul a închis școlile și instituțiile publice

Protestele care au început duminică în Iran cu manifestații ale comercianților, pe fondul hiperinflației și costului ridicat al vieții, s-au extins la universități și au devenit violente în unele părți ale țării. O clădire guvernamentală a fost luată cu asalt în sudul Iranului și un membru al forței de voluntari însărcinată cu protejarea regimului a fost ucis în urma ciocnirii cu protestatarii în vestul Iranului. Autoritățile au închis școlile și mai multe instituții publice miercuri, pe motiv de economie la energie.

Un membru în vârstă de 21 de ani al forței de voluntari Basij a fost ucis după ce manifestanții au aruncat cu pietre la Kuhdasht, în provincia Lorestan din vestul Iranului, a relatat postul de televiziune de stat IRIB.

Aproximativ doisprezece membri ai forțelor de ordine și ai Basij au fost răniți, a declarat viceguvernatorul local, Saeed Pour Ali.

Anterior, manifestanții au încercat să ia cu asalt biroul guvernatorului din Fasa, în sudul Iranului, unul dintre liderii protestatarilor fiind arestat, a declarat agenția de știri de stat IRNA.

„Uşa de la intrare (...) a clădirii guvernatorului provincial a fost avariată în timpul unui atac comis de mai multe persoane”, a declarat şeful puterii judecătoreşti din oraşul Fasa, Hamed Ostovar, fără a detalia circumstanţele.

Fasa este un oraş cu 100.000 de locuitori situat la 780 de kilometri sud de capitala Teheran, unde duminică comercianţii au început să demonstreze împotriva costului ridicat al vieţii, o mişcare ce s-a extins apoi la cel puţin zece universităţi din ţară.

Oficialii iranieni au declarat că vor aborda problemele economice care au adus manifestanții în stradă pentru a patra zi consecutiv, însă unii lideri conservatori au avertizat asupra unui răspuns ferm dacă situația escaladează și este instrumentalizată în scopul „destabilizării” ţării.

„Orice încercare” de a transforma aceste „manifestaţii paşnice” „într-un instrument de nesiguranţă, de distrugere a bunurilor publice sau de punere în aplicare a scenariilor concepute în străinătate va fi inevitabil urmată de un răspuns (...) ferm”, a avertizat procurorul general al Republicii Islamice, Mohammad Movahedi-Azad, citat de televiziunea de stat.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat săptămâna aceasta că guvernul este conștient de presiunea asupra mijloacelor de trai ale oamenilor și a îndemnat Ministerul de Interne să asculte cererile acestora.

Iranul a numt în funcție un nou guvernator al băncii centrale, Abdolnaser Hemmati, care a promis că va controla inflația. Predecesorul său a demisionat luni, după ce au izbucnit proteste ale comercianților după devalorizarea bruscă a valorii rialului, moneda națională „Trebuie să stabilizăm condițiile economice ale țării, astfel încât oamenii să poată găsi pace”, a declarat Hemmati.

Președintele Curții Supreme iraniene, Gholamhossein Mohseni Ejei, care a jucat un rol important în represiunea politică, a cerut „pedepsirea rapidă a celor responsabili de fluctuațiile valutare”.

Inflația prețurilor alimentelor în Iran a ajuns la 64,2% în octombrie, potrivit Băncii Mondiale, al doilea cel mai ridicat nivel din lume după Sudanul de Sud. Rialul a pierdut 60% din valoare de la războiul din iunie cu Israelul, care a afectat o mare parte din infrastructura nucleară și militară a Iranului. Prăbușirea rialului provine și din sancțiunile internaționale după ce Iranul nu a reușit să încheie un acord cu SUA privind programul său nuclear la începutul acestui an.

Chiar și unii dintre principalii conservatori ai țării au promis că îi vor asculta pe demonstranți. Președintele parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, fost comandant al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, le-a declarat marți parlamentarilor că „protestele trebuie tratate cu generozitate, responsabilitate și răspundere deplină”.

Proteste în universități și greve în fabrici

Manifestaţii spontane împotriva hiperinflaţiei şi a crizei economice au început duminică în cea mai mare piaţă de telefoane mobile din Teheran. Marţi, studenţii au manifestat în universităţile din capitală şi din mai multe oraşe iraniene, potrivit agenţiilor de presă Irna şi Ilna.

Autoritățile au eliberat miercuri șase studenți reținuți în timpul protestelor de la Universitatea din Teheran, a anunțat consiliul studențesc al universității. Cinci muncitori de la o fabrică de zahăr din vestul Iranului care intraseră în grevă pentru salarii mai bune au fost eliberați marți, potrivit Uniunii Libere a Muncitorilor din Iran, principala federație de sindicate independente din țară.

Școli, bănci şi instituţii publice au fost închise, oficial „din cauza frigului”

Şcolile, băncile şi instituţiile publice au fost închise miercuri în aproape toată ţara, la decizia autorităţilor, care au invocat frigul şi economia de energie.

La Teheran, universităţile au anunţat, de asemenea, că toată săptămâna viitoare cursurile se vor desfăşura online din cauza frigului, potrivit Irna.

Autorităţile nu au făcut oficial nicio conexiune cu protestele.

Capitala înregistrează în prezent temperaturi negative pe timp de noapte, ceea ce nu este excepţional în această perioadă a anului.

Moneda naţională, rialul, a pierdut în ultimul an mai mult de o treime din valoarea sa faţă de dolar, în timp ce hiperinflaţia de două cifre slăbeşte de ani de zile puterea de cumpărare a iranienilor. Rata inflaţiei era în decembrie de 52% pe an, potrivit Centrului de Statistică al Iranului, un organism oficial.

Anumite produse de bază devin inaccesibile pentru o parte a populaţiei, care suferă de pe urma sancţiunilor internaţionale împotriva Iranului. „Toată lumea de aici se luptă pentru o bucată de pâine”, a rezumat un manifestant intervievat marţi de cotidianul Etemad.

Închiderea activității în 21 din cele 31 de provincii ale Iranului, inclusiv Teheran, are loc în contextul în care președintele Masoud Pezeshkian a numit miercuri un nou șef al băncii centrale, fostul ministru al economiei, Abdolnaser Hemmati. Președintele a recunoscut că este un rol „extrem de dificil și complex” care îl va supune pe noul șef al băncii unor presiuni și critici intense, potrivit presei de stat.

Protestele s-au răspândit și au atras demonstranți din diverse sectoare și straturi sociale, aceștia exprimându-și din ce în ce mai mult frustrarea și furia față de regim nu doar din cauza situației economiei, ci și din cauza deficitului sever de apă și a altor aspecte. „Moarte dictatorului”, au strigat protestatarii la o demonstrație din Hamedan, în centrul-vest al Iranului, potrivit unui videoclip postat de BBC Persian .

Hemmati, noul șef al băncii centrale, și-a prezentat miercuri prioritățile, afirmând că cei trei piloni principali ai agendei sale sunt reducerea inflației, controlul cursului de schimb prin abordarea corupției și a altor probleme legate de sistemul monetar și consolidarea băncilor iraniene.

Iranul a cunoscut valuri de proteste în masă în ultimii ani, alimentate de dificultăți economice, restricții impuse femeilor și probleme legate de penuria de apă. Guvernul a înăbușit adesea demonstrațiile cu violențe mortale și arestări.

Marți, Fatemeh Mohajerani, purtătoare de cuvânt a guvernului, a declarat reporterilor că Teheranul intenționează să stabilească un dialog care să-i includă organizatorii protestelor.

„Vedem cum oamenii se luptă intens în zilele noastre cu costul vieții”, a spus ea. „Vedem, auzim și recunoaștem protestele, crizele și constrângerile.”

„Protestele recente nu au fost rezultatul unui incident brusc, ci acumularea unei presiuni susținute în timp - ceva ce autoritățile au anticipat în mod clar”, a declarat Omid Memarian, analist senior la Dawn, o organizație non-profit din Washington axată pe politica externă a SUA.

„Decizia guvernului de a impune restricții generalizate este o încercare de a reduce tensiunile sociale”, a spus el. „Însă, fără soluții reale la agravarea crizei economice și fără o cale credibilă de ieșire din aceasta, astfel de măsuri nu pot ține sub control furia publică. Frustrarea este mult mai profundă decât pot rezolva restricțiile temporare.”