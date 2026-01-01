search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nouă metode bazate pe știință care te vor ajuta să te simți mai bine în 2026

0
0
Publicat:

Cercetările științifice arată că mici schimbări în viața de zi cu zi pot transforma în mod pozitiv starea de spirit și sănătatea mentală.

Există câteva metode prin care putem fi mai puţin stresaţi şi anxioşi. FOTO: Pixabay
Există câteva metode prin care putem fi mai puţin stresaţi şi anxioşi. FOTO: Pixabay

Un nou an aduce, de obicei, promisiunea unui nou început, însă schimbarea reală a stării de bine nu vine doar odată cu data calendaristică. Pentru mulți dintre noi, trecerea în noul an este un moment de reflecție: ce am realizat, ce am pierdut și cum ne-am putea simți mai împliniți în următoarele 12 luni. Deși intențiile sunt bune - să fim mai calmi, mai fericiți, mai sănătoși - punerea lor este adesea dificilă.

Cercetările recente din domeniul psihologiei, neuroștiinței și medicinei comportamentale ne arată că există strategii concrete, ușor de aplicat, care pot transforma viața de zi cu zi. Aceste metode nu necesită investiții masive sau schimbări radicale, ci doar o abordare conștientă și câteva gesturi deliberate.

De la modul în care ne raportăm la propriile greșeli, la importanța relațiilor sociale, a somnului și a muzicii, toate aceste elemente contribuie la o stare de bine reală și durabilă, notează BBC.

1. Renunțați la perfecționism

Perfecționismul este adesea lăudat ca o virtute, dar studiile arată că poate fi extrem de dăunător. Persoanele care își stabilesc standarde imposibil de atins sunt mai predispuse la anxietate, depresie, insomnie sau tulburări alimentare. Vinovăția, rușinea și frustrarea devin sentimente frecvente atunci când nu reușim să fim „perfecţi”, pentru că de ele mai multe ori uităm că, dintr-un anumit punct de vedere, ceea ce ne face umani este tocmai imperfecțiunea.

Experții recomandă cultivarea îngăduinţei față de sine: tratați-vă cu blândețe atunci când greșiți și încurajați acest principiu în familie.

Acceptarea imperfecțiunilor nu este doar terapeutică, ci și o cale de a ne apropia mai mult de cei dragi și de a crea medii mai sănătoase emoțional.

2. Cultivaţi prieteniile adevărate şi evitaţi relaţiile toxice şi ambivalente

Relațiile sociale nu sunt doar o sursă de confort, ci influențează direct sănătatea fizică.

Potrivit mai multor studii recente, prietenii buni pot întări sistemul imunitar și reduce riscul de boli cardiovasculare, crescând totodată longevitatea, aşa că specialişti recomandă să vă înconjuraţi de persoane cu care rezonaţi şi să evitaţi relaţiile toxice.

Persoanele care sunt uneori calde, alteori reci, creând ceea ce se numește „relații ambivalente”, pot fi mai dăunătoare pentru bunăstarea celorlalți decât cele care sunt constant neplăcute, mai avertizează psihologii.

3. Practicaţi hobby-uri sociale

Activitățile recreative, de la cursuri de desen la sporturi de echipă, nu sunt doar plăcute, ci au efecte psihologice și sociale importante. Concentrarea asupra activității și implicarea în comunitate reduc stresul și anxietatea.

Cercetările arată că prin hobby-uri sociale se pot lega prietenii neașteptate, iar sentimentul de „intenție comună” din sporturi de echipă crește motivația și satisfacția personală.

4. Canalizați furia în mod constructiv

Furia este adesea privită negativ, dar poate fi transformată într-o resursă, dacă este gestionată corect.

Studiile arată că furia suprimată crește riscul de boli cardiace, iar furia exprimată impulsiv poate deteriora relațiile.

Soluția: transformați energia furiei în acțiuni productive, cum ar fi exercițiile fizice, creativitatea sau rezolvarea problemelor. Tehnici precum distanțarea psihologică și amânarea răspunsului ajută la modularea emoțiilor și prevenirea comportamentelor agresive.

Citește și: De ce mâncatul împreună întărește legăturile sociale și sănătatea mintală

5. Recunoștința, un exercițiu zilnic cu beneficii reale

Să notezi în fiecare zi trei lucruri bune care ţi s-au întâmplat o idee veche, dar una bine documentată.

S-a demonstrat că dedicarea câtorva minute în fiecare zi pentru a scrie o listă cu trei lucruri pentru care suntem recunoscători are un efect pozivit asupra stării noastre de bine şi reduce simptomele depresive.

Efectele sunt vizibile la toate vârstele și în diverse medii sociale.

Practica recunoștinței ajută mintea să observe mai des aspectele pozitive ale vieții și să cultive o perspectivă mai optimistă asupra realității, explică psihologii.

6. Transformaţi telefonul în aliat

Utilizarea excesivă a telefoanelor poate afecta concentrarea, somnul și sănătatea mentală.

Totuși, device-urile mobile pot fi folosite constructiv: notițele digitale, organizarea sarcinilor și controlul notificărilor reduc stresul și îmbunătățesc productivitatea. Chiar și pașii mici, cum ar fi lăsarea telefonului într-o altă cameră pentru perioade scurte, contribuie la o mai bună concentrare și claritate mentală.

7. Bucurați-vă de zilele scurte ale iernii

Scăderea luminii naturale în timpul iernii poate afecta dispoziția, dar ceea ce contează cu adevărat este modul în care percepem această perioadă.

Plecând de la această idee, specialiştii susţin că acceptarea și valorificarea elementelor pozitive ale sezonului – peisajele, sporturile de iarnă sau momentele de apropiere cu familia – pot combate tristețea sezonieră.

Un studiu realizat pe 238 de persoane din Norvegia, de exemplu, a constatat că așteptarea oportunităților oferite de iarnă, cum ar fi schiul și serile confortabile petrecute cu cei dragi în fața șemineului, urmărind, de exemplu, un film, a dus la o stare de bine mai bună.

8. Cântaţi cât mai des

Cântatul implică simultan mintea, corpul și emoțiile și aduce beneficii multiple. Studiile arată că activitatea stimulează sistemul imunitar, reduce stresul și activează rețele complexe în creier.

Citește și: „Mai ieftin împreună”. Cum rămân tinerii în relații care nu-i mai fac fericiți

Cântatul activează o rețea extinsă de neuroni din ambele emisfere ale creierului, inclusiv în regiunile care se ocupă de limbaj, mișcare și emoții. Combinat cu concentrarea asupra respirației, acest lucru face din cântat un remediu eficient împotriva stresului.

Un studiu recent arată faptul că a cânta în grup amplifică aceste efecte, dar și cântatul de unul singur aduce plăcere și duce la eliberarea de endorfine, fiind considerat un exercițiu aerobic, comparabil cu o plimbare în ritm alert

9. Trageţi un pui de somn în timpul zilei

Un somn scurt după-amiază, de 5-15 de minute, poate stimula performanța cognitivă și puterea de concentare, fără a afecta somnul nocturn.

Momentul optim este între orele 14:00 și 16:00, când corpul este predispus la relaxare. Această practică, obișnuită în multe culturi (siesta în Spania sau hirune în Japonia), protejează creierul și poate întârzia efectele îmbătrânirii cognitive, contribuind la o stare de bine pe termen lung.

Există însă şi o limitare, pe care o recomandă specialiştii: încercați să vă limitați somnul la mai puțin de 20 de minute. Dacă depășiți acest timp, veți cădea într-un somn profund și este probabil să vă treziți amețiți și dezorientați.

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie
gandul.ro
image
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
mediafax.ro
image
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
fanatik.ro
image
Gigantul rus Gazprom pierde cea mai importantă piață a sa, iar exporturile s-au prăbușit. Nu a mai fost atât de rău din 1973
libertatea.ro
image
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
observatornews.ro
image
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
cancan.ro
image
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
prosport.ro
image
Când se deschid Lidl şi Kaufland după Revelion: programul şi pentru Bobotează şi Sfântul Ion
playtech.ro
image
Incredibil! Echipa națională a fost suspendată de propriul Guvern!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După ce a luat o decizie fără precedent în istorie, președintele Elveției a rupt tăcerea despre tragedia de Anul Nou
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Off, ce veste a venit chiar în prima zi a anului! S-a stins marea doamnă! Adio! Ce frumos a trecut prin viață, iar acum a plecat la Cer!
romaniatv.net
image
Mercur intră în Capricorn pe 1 ianuarie 2026. Cele trei zodii care vor fi afectate de acest eveniment astrologic
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade
click.ro
image
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
click.ro
image
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Prăjitura magică pe care e bine să o ai pe masă de Sfântul Vasile. Ce e bine să faci pe 1 ianuarie

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate