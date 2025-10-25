search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
Mercenarii cubanezi primesc ordine să execute civili în Donețk

Război în Ucraina
Publicat:

Mercenarii cubanezi care luptă de partea Rusiei în regiunea Donețk primesc ordine de la comandanți să tragă asupra civililor, arată conversații interceptate de serviciile ucrainene de informații militare, relatează Euromaidan Press.

civili ucisi de rusi in regiunea donetk jpg

În ultimele zile, relatări, imagini și filmări de pe câmpul de luptă au surprins cadavre sau civili răniți după ce soldații ruși au deschis focul asupra acestora în orașul asediat Pokrovsk sau în sate din regiunea estică Donețk.

Într-o evoluție nouă, comandanții ruși încearcă să-i atragă și pe mercenarii cubanezi în această practică, făcându-i complici la crimele de război ale Rusiei.

Ucraina a documentat crime de război comise de mercenari columbieni ce fac parte din Brigada separată de infanteriști motorizați 30 din cadrul Armatei a 2-a de arme combinate din Districtul Militar Central al Rusiei.

Într-o conversație interceptată, unul dintre comandanții de teren se aude dând un ordin în spaniolă de execuție a civililor ucraineni, inclusiv femei și copii. 

„Când este ceață, brumă, ca să nu fie identificați, să-i elimine pe toți oamenii de partea inamică. Pe motociclete, pe biciclete, femei și copii.”

Orașul Pokrovsk se află sub asediu, iar trupe rusești atacă din mai multe direcții. Peste 250 de soldați ruși sunt infiltrați în oraș.

Potrivit autorităților regionale, evacuările sunt aproape imposibile. Potrivit relatărilor locale, peste o mie de locuitori au rămas în Pokrovsk. Cei care încearcă să plece pe cont propriu sunt vizați de drone.

Într-o înregistrare din 21 octombrie, un comandant de teren al Brigăzii 30 de infanterie motorizată dă următorul ordin: „Supravegheați drumul, nu lăsați pe nimeni să treacă. Ați înțeles? Oricine are în vizor civili care transportă bagaje mari, trageți imediat”.

O localnică supraviețuitoare a oferit o mărturie despre cum soldații ruși i-au ucis familia, inclusiv cei doi fii, după ce i-au interogat privind pozițiile ucrainene.

Cinci civili au fost uciși în satul Zvanivka, regiunea Donețk, a anunțat joi procuratura regională, între care soțul și fiii femeii.

Europa

