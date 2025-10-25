Emisarul Kremlinului pentru probleme economice, vizită în SUA: „Un dialog vital pentru lume”

Emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, a anunţat vineri că se află în vizită în Statele Unite, la două zile după ce Washingtonul a anunţat sancţiuni vizând hidrocarburile ruse, relatează RFI.

„(Am) sosit în Statele Unite pentru a continua dialogul între Statele Unite şi Rusia, o vizită prevăzută în urmă cu ceva timp, în baza unei invitaţii a părţii americane. Un astfel de dialog este vital pentru lume şi trebuie să continue cu deplina înţelegere a poziţiei Rusiei şi respectarea intereselor sale naţionale”, a scris Dmitriev pe X.

Acesta a precizat că urmează să prezinte poziţia Moscovei cu privire la Războiul din Ucraina pe lângă membri ai administraţiei americane, potrivit agenţiilor ruse de presă.

„Ucraina împiedică, din nefericire, dialogul necesar şi o face la cererea britanicilor, la cererea europenilor, care vor ca conflictul să continue”, a declarat Dmitriev, citat de agenţia oficială rusă de presă Tass, potrivit news.ro

Dmitriev, un fost bancher la Goldman Sachs, absolvent al Universităţii Stanford, a avertizat că sancţiunile americane se vor întoarce împotriva Statelor Unite şi vor conduce la creşterea preţului carburanţilor folosiţi de consumatorii americani.

„Există întotdeauna un potenţial de cooperare cu Rusia, dar numai dacă interesele ruseşti sunt tratate cu respect”, a avertizat el.

Strategia presiunilor colective împotriva Moscovei

Această vizită survine după ce administrația americană şi-a exprimat din nou frustrarea faţă de Rusia şi refuzul acesteia de a lua în calcul o încetare a focului în războiul pe care l-a lansat în februarie 2022 în Ucraina.

Marţi, preşedintele american Donald Trump a amânat pe termen nedeterminat o întâlnire pe care tomai o anunţase cu preşedintele rus Vladimir Putin la Budepasta, subliniind că nu dorește să aibă discuţii „degeaba”.

„În urma refuzului preşedintelui Putin de a opri acest război smintit” în Ucraina,, Statele Unite au anunţat miercuri blocarea tuturor activelor Rosneft şi Lukoil pe teritoriul american şi au interzis întreprinderilor americane să facă afacere cu cei doi giganţi ruşi ai petrolului „care finanţează maşina de război a Kremlinului”, preciza secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Secretarul general al NATO Mark Rutte a declarat miercuri, la Casa Albă, că aceste presiuni colective sporite împotriva Moscovei sunt în măsură să „schimbe calculele” lui Vladimir Putin şi să-l „aducă la masa negocierilor” în vederea unei încetări a focului.

Regatul Unit a îndemnat vineri la o serie de măsuri împotriva Rusiei, menite să consolideze poziţia Ucrainei în vederea unor eventuale negocieri de pace, în timp ce Londra găzduia o reuniune a Colisţiei Voluntarilor în prezenţa preşedintelui ucrainan Volodimir Zelenski.

Liderii europeni au cerut joi Comisiei Europene (CE) să exploreze mijloace de finanţare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă uşa acordării unui împrumut pe baza activelor ruse blocate în Europa.

Această propunere minimală urmează să se afle pe agenda viitorului summit european, în decembrie, o amânare a celor mai dificile decizii.

„Podul păcii” Alaska-Rusia

Joi, Kirill Dmitriev a evocat, pe X, un proiect al unui „Pod al Păcii” între Alaska (nordest) şi Rusia, de pe vremea Războiului Rece.

„Cu tehnologia modernă a Boring Company, acesta poate deveni un tunel Putin-Trump” pe sub Strâmtoarea Bering, a scris el pe platforma lui Elon Musk.

Boring Company este una dintre întreprinderile patronului Tesla şi SpaceX care vrea să revoluţioneze transporturile urbane cu ajutorul tunelurilor.

Kirill Dmitriev, președintele Fondului Suveran rus, l-a invitat pe Elon Musk să construiască această infrastructură ca pe un „simbol al unităţii”, el prezentând și planuri în acest sens.

Costul unui astfel de tunel, de aproximativ 100 de kilometri, a fost estimat la opt miliarde de dolari.

Donald Trump a catalogat vineri „interesantă” ideea unui tunel submarin care să lege Rusia şi Alaska.

„Vă place această idee?”, l-a întrebat el, după aceea, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe care-l primea la un dejun de lucru.

„Nu sunt încântat”, i-a răspuns el, făcându-l pe Donald Trump să râdă.