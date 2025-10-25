Secretarul general al NATO: „Putin rămâne fără bani, trupe și idei”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că „agresiunea sa delirantă” l-a determinat pe președintele rus Vladimir Putin să canalizeze resurse uriașe în războiul său împotriva Ucrainei, iar acum liderul de la Kremlin „rămâne fără bani, trupe și idei”.

Declarațiile au fost făcute vineri la Londra, unde a avut loc o reuniune a țărilor din coaliția de voință, care sprijnă Ucraina pentru a face față agresiunii ruse.

„În Ucraina, Putin câștigă puțin teritoriu pe câmpul de luptă, iar acolo unde există unele câștiguri modeste, acestea vin cu un preț uriaș. Sute de mii de ruși mor din cauza agresiunii iluzorii a lui Putin. Ucraina continuă să se apere cu mult curaj, iar sprijinul nostru pentru ei funcționează și trebuie să continuăm în aceeași manieră. Realitatea este că Putin rămâne fără bani, trupe și idei”, a declarat Rutte în cadrul unei conferințe de presă, după reuniune

„Acum este momentul potrivit pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei, astfel încât să putem obține în sfârșit o pace echitabilă și justă pentru Ucraina”, a subliniat secretarul general al NATO.

El salutat recentele anunțuri ale aliaților europeni și ale Canadei privind acordarea de asistență militară suplimentară Ucrainei, precum și aprobarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE.

Rutte s-a declarat optimist în ceea ce privește gradul de unitate a țărilor occidentale ce sprijină Ucraina împotriva lui Putin, subliniind că a avut „discuții bune” în această săptămână atât la Washington, cât și la Bruxelles și Londra, indicând că aliații merg în direcția corectă pentru a pune capăt războiului.

„Coaliţia voluntarilor”, la care participă aproape 30 de ţări, s-a reunit vineri după-amiază la Londra.

Aliații promit că vor spori sprijinul pentru Ucraina

Țările care sprijină Ucraina au conveni „asupra unui plan clar” pentru a acorda ajutor țării aflate în război până la sfârşitul anului, a anunțat premierul britanic Keir Starmer într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Aliaţii Kievului sunt „hotărâţi” să intensifice presiunea asupra lui Vladimir Putin „de la câmpul de luptă până la economia sa război”, a subliniat Starmer, care a invitat țările participante să se pună de acord pentru „a duce la bun sfârşit munca” privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate.

Deblocarea acestor active, care însumează circa 210 de miliarde de euro, ar permite în special finanţarea furnizării unor „sisteme cu rază lungă de acţiune” către Ucraina, a spus el.

Această propunere va figura pe agenda summitului european din decembrie și se confruntă cu rezerve din partea Belgiei, ţara în care se află cea mai mare parte a acestor fonduri.

UE propune un mecanism de finanţare a unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, care ar fi garantat cu activele ruseşti îngheţate.