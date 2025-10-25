„Începe să se întrevadă cum va arăta sfârșitul războiului”. Soluțiile Ucrainei pentru a învinge Rusia, chiar dacă ar mai pierde teritorii

Soarta războiului din Ucraina nu a fost încă tranșată, deși Rusia continuă să fie în ofensivă și cucerește încet teritorii. Profesorul Radu Carp explică în ce condiții ar putea ucrainenii să reziste și chiar să câștige războiul.

Ucraina nu se află în cea mai bună situație pe front, însă trupele Kievului merită toată aprecierea pentru felul în care reușesc încă să reziste. Deși armata rusă e considerată mult mai puternică, nu a reușit să spargă frontul, iar ucrainenii dau dovadă de eroism.

Profesorul Radu Carp întrevede finalul acestui război și spune, într-o postare pe Facebook, care ar fi variantele, dar și factorii care ar duce la victorie uneia sau a alteia din cele două beligerante. Printre acești factori se numără inclusiv ultimele sancțiuni impuse Rusiei de Donald Trump.

„Începe să se întrevadă cum va arăta sfârșitul războiului din Ucraina. În stadiul actual, neafectată de sancțiuni SUA/UE spectaculoase (sancțiunile SUA pot avea efect cu două condiții - Federația Rusă să nu interzică exportul de uraniu în SUA, iar Rosneft și Lukoil să nu decidă să opereze fără intermediari în India și RP Chineză) - Federația Rusă poate cuceri întregul Donbas într-o perioada de timp estimată între 12 și 18 luni”, scrie politologul.

Astfel, în opinia sa Rusia va ajunge în cele din urmă să cucerească întregul Donbas. Există însă și o nuanță aici pe care o menționează profesorul Radu Carp.

„Dar dacă Ucraina scade vârsta de mobilizare și aduce 100.000 de soldați noi pe linia frontului, cucerirea Donbas va dura 36 de luni - 3 ani. Mai există o variantă: trupe de menținere a păcii UE/NATO, în același număr de minim 100.000 - extrem de improbabil”, adaugă Carp. Totuși, în analiza sa el nu vorbește despre varianta în care Rusia ar fi cea care ar mai aduce trupe noi pe front, caz în care, prin deducție, cucerirea Donbasului ar fi realizabilă și mai repede”, spune Carp.

Cum pot fi învinși ruii

În ce privește economia Federației Ruse, aceasta ar mai putea susține efortul de război o bună perioadă, consideră Carp.

„Economia Federației Ruse, în formă actuală, poate susține efortul de război încă maxim 36 de luni - 3 ani. A se observa că, dacă Ucraina mobilizează trupe suplimentare, victoria Federației Ruse în război încă se joacă, deoarece epuizarea mașinii de război ruse va fi în același timp cu apropierea armatei ruse de granițele oblast Donețk, deci Ucraina are o șansă să salveze măcar orașele - fortăreață Sloviansk și Kramatorsk”, mai spune el.

Ucraina poate obține victoria dacă Rusia nu va cuceri în termen de 3 ani întregul Donbas. Există însă și aici mai mulți de dacă, pornind de la decizia, dificilă de altfel, în care ucrainenii ar renunța la decizia controversată de a nu trimite pe front și tinerii sub 25 de ani pe care în acest moment îi menajează.

„Dacă la sfârșitul războiului Ucraina mai rămâne cu o parte din Donbas, poate proclama victoria - o Federație Rusă epuizată se va retrage treptat din zonele ocupate în prezent (după lupte aprige, dar există o șansă)”, adaugă el.

Șansele Ucrainei

Radu Carp explică în ce condiții mai poate rezista Ucraina timp de 3 ani, fără să piardă întregul Donbas. În cazul în care ar reuși să reziste și să nu piardă întregul Donbas, ucrainenii ar putea spera să câștige războiul, chiar dacă ar mai pierde unele teritorii.

„Cum poate Ucraina să rămână în posesia unei părți din Donbas la sfârșitul anului 2028? - mobilizare de la vârstă de 18 ani. Sancțiuni de efect SUA/UE - India și RP Chineză sunt nevoite să își modifice sursele de aprovizionare cu petrol, activele Federației Ruse înghețate în Belgia sunt date Ucrainei. Așa ar fi în colaps economia de război rusă după expirarea a 36 de luni”, punctează Carp.

La final, Radu Carp explică și în ce condiții ar putea Rusia să câștige războiul și care ar fi factorii determinanți aici.

„Cum poate Federația Rusă să câștige războiul din Ucraina, însemnând cucerirea întregului Donbas (după care va urmă, foarte ușor, avansul spre zona Odesa și Marea Neagră): sancțiunile SUA/UE nu mai produc efecte semnificative. Pe teren întregul Donbas este câștigat în maxim 18 luni. Economia de război supraviețuiește încă 18 luni preluării Donbas (alimentată și de resurse din teritoriile nou cucerite) și nu intră în colaps. Ucraina nu scade vârstă de mobilizare. Soarta războiului din Ucraina încă se mai joacă și va fi așa pentru următoarele 12 luni, după care se va putea întrevede cine va învinge și cine va fi învins”, conchide Radu Carp.