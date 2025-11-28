Putin spune că Moscova nu poate să negocieze pacea cu Zelenski: „Este imposibil din punct de vedere legal”

Liderul rus Vladimir Putin a declarat că, din punctul său de vedere nu are sens să negocieze încheierea războiului cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și dorește, în schimb, să ajungă la acorduri cu „actori internaționali cheie”.

Putin a făcut aceste declarații la o conferință de presă de după vizita sa în Kîrgîzstan, relatează agenția rusă de știri Interfax.

„Desigur, în cele din urmă dorim să ajungem la un acord cu Ucraina. Dar în acest moment este practic imposibil, imposibil din punct de vedere legal…”

Oricine poate și dorește are posibilitatea de a purta negocieri. Avem nevoie ca deciziile noastre să fie recunoscute de actorii internaționali cheie. Asta contează.”

În ceea ce privește eventuale negocieri directe cu partea ucraineană, liderul de la Kremlin afirmă că „semnarea documentelor cu conducerea ucraineană este inutilă”.

„Socotesc că conducerea ucraineană a făcut o greșeală fundamentală, strategică, atunci când s-a temut să organizeze alegeri prezidențiale, ca urmare a acestui fapt președintele și-a pierdut statutul legitim.”

Putin a declarat în repetate rânduri că Zelenski este un președinte ilegitim. De pildă, în mai 2024, liderul de la Kremlin declara că „legitimitatea” președintelui ucrainean a luat sfârșit și că el, în calitate de lider, „trebuie să știe cu cine trebuie să trateze pentru a semna documente ce ar fi obligatorii din punct de vedere juridic”.

Volodimir Zelenski nu va ceda teritorii în schimbul păcii, spune șeful său de cabinet

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu va accepta să cedeze teritorii Rusiei în schimbul păcii, a declarat șeful său de cabinet, Andri Iermak, pentru revista americană Atlantic, într-un interviu publicat joi. „Atâta vreme cât Zelenski este președinte, nimeni nu ar trebui să se bazeze pe faptul că vom ceda teritorii. Nu va aproba cedarea de teritorii”, a spus acesta.

El a făcut acest comentariu după ce Vladimir Putin a declarat că Rusia va continua să lupte în condițiile în care Kievul nu se retrage de pe teritoriul revendicat de Moscova. Referindu-se la propunerea de pace a SUA, Putin a spus că acesta ar putea servi drept bază pentru viitoarele negocieri pentru a pune capăt războiului, dar insistă în același timp că în acest scop Ucraina trebuie să accepte să cedeze teritorii.

„În general, suntem de acord că aceasta poate fi baza pentru viitoarele acorduri”, a spus el, menționând că versiunea planului discutată de Washington și Kiev la Geneva a fost împărtășită cu Moscova.

„Observăm că partea americană ia în considerare poziția noastră în anumite domenii”, a adăugat el. „Dar în alte aspecte, este limpede că trebuie să ne așezăm la masă și să discutăm.”

Delegațiile ucraineană și americană se vor întâlni săptămâna aceasta, pentru a analiza problemele ridicate la discuțiile de la Geneva în scopul de a aduce mai aproape pacea și a oferi garanții de securitate Ucrainei. Între timp, prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a declarat că va discuta eforturile de pace la o întâlnire, vineri, la Moscova, cu Vladimir Putin, ce va avea pe agendă continuarea aprovizionării Ungariei cu țiței și gaze de către Rusia.