Kremlinul nu exclude o vizită a lui Putin în regiunile temporar ocupate ale Ucrainei până la sfârșitul anului 2025

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că o vizită a președintelui rus Vladimir Putin în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei ar putea avea loc până la sfârșitul anului 2025.

Peskov susține că o „vizită” a președintelui Vladimir Putin în teritoriile ucrainene ocupate temporar nu poate fi exclusă. Nu a specificat în ce regiune ocupată a Ucrainei ar putea apărea Putin, potrivit dialog.

Președintele rus a mai fost în teritoriile ucrainene ocupate temporar în aprilie 2023, când a inspectat trupele ruse din regiunea Herson, aflându-se la o distanță de aproximativ 130 de kilometri de pozițiile forțelor ucrainene.

De asemenea, în 2023, Putin a efectuat o vizită neplanificată în Crimeea anexată, vizitând Sevastopolul și inspectând mai multe obiective controlate de ruși.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat ironic la posibila vizită a lui Putin în orașul Pokrovsk, din regiunea Donețk, aflată sub lupte intense.

„Dacă va veni la Pokrovsk, toată lumea va aplauda, pentru că știm cum se va termina”, a declarat Zelenski, sugerând că prezența liderului rus în zonă nu ar fi favorabilă pentru acesta.