Marți, 25 Noiembrie 2025
Planul de pace pentru Ucraina care chiar ar avea sorți de izbândă

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Cel mai probabil demersul de pace al președintelui american Donald Trump va eșua și de această dată, însă o nouă strategie ar putea constitui o șansă reală la obținerea păcii în 2026, se arată într-o analiză Bloomberg.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Saga planului de pace al lui Trump continuă, iar perspectivele nu sunt promițătoare. Lobby-ul european și ucrainean a obținut eliminarea unor puncte sensibile ale cadrului inițial ruso-american în 28 de puncte – legate de limitarea armatei, cedare de teritorii neocupate vitale și interdicția prezenței unor forțe de reasigurare. Propunerea rezultată, substanțial mai scurtă, va fi cu siguranță respinsă de Vladimir Putin.

În aceste condiții, pacea va fi posibilă doar în momentul în care presiunile asupra economiei și armatei Moscovei vor atinge o fază critică. În acest scop, factorii de decizie din SUA, Uniunea Europeană și Ucraina vor trebui să-și învingă propriile ezitări și să acționeze cu fermitate.

Dacă eforturile actuale eșuează, următoarea rundă de negocieri ar avea șanse mai bune, însă doar dacă Ucraina și susținătorii săi se vor pregăti corespunzător. Putin pare încrezător că Rusia se apropie de victorie. Totuși, poziția lui este mai slabă decât pare.

Economia Rusiei este în suferință: creșterea este estimată la sub 1% din PIB, iar noile sancțiuni americane împotriva giganților energetici Rosneft și Lukoil abia intră în vigoare. Semnele se înmulțesc: banca centrală a Rusiei a început să vândă aur pentru a finanța războiul.

Ce pot face aliații

Cheia unui acord decent este la aliați: agravarea crizei efortului de război al lui Putin, amânând în același timp criza Ucrainei.

SUA au mijloacele necesare: presiunea asupra veniturilor energetice rusești, în special vizând clienții chinezi. Asistența de informații și armele - poate nu chiar Tomahawk—pot slăbi economia de război a Rusiei, sprijinind simultan campania de atac la distanță a Ucrainei.

UE trebuie să aprobe planul de a direcționa activele rusești înghețate către Kiev. Rolul Ucrainei este să abordeze o situație tot mai alarmantă a forțelor împuținate.

Postura de negociere a lui Putin va fi clintită doar în măsura în care Washingtonul, Bruxelles-ul și Kievul își vor depăși blocajele și dilemele strategice.

Inițiativele de pace ale lui Trump eșuează pentru că nu abordează serios dorința lui Putin de a distruge Ucraina. Pentru a reuși, trebuie să se concentreze pe construirea urgentă și sistematică a pârghiilor.

Războiul devine riscant și pentru regimul lui Putin, în timp ce scena politică ucraineană a devenit toxică.

Realitatea este că acest conflict devine nesustenabil pentru ambele părți. Iar dacă Ucraina, SUA și Europa nu profită de slăbiciunea Rusiei, riscul e ca Putin să-și impună termenii.

SUA

