Witkoff se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare. Ce sfaturi dădea Kremlinului emisarul american, în urmă cu o lună, pentru ca discuția cu Trump să iasă bine pentru Rusia

Emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, la Moscova, pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina, a declarat Donald Trump marţi. Potrivit Bloomberg, Witkoff i-a oferit, din octombrie, câteva sfaturi unui consilier al preşedintelui rus pentru ca negocierile cu Trump să iasă bine pentru Kremlin.

„Steve Witkoff merge, poate cu Jared (Kushner, finerele lui Trump). Nu sunt sigur dacă Jared merge, dar este implicat în proces, este un tip inteligent şi cred că se vor întâlni cu preşedintele Putin săptămâna viitoare la Moscova", a declarat liderilor american jurnaliştilor aflaţi la bordul avionului său, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Emisarul special al preşedintelui american i-a oferit sfaturi unui consilier al lui Vladimir Putin cu privire la modul de a dialoga cu liderul de la Casa Albă în legătură cu conflictul din Ucraina, potrivit unei conversaţii telefonice dezvăluite marţi de Bloomberg, citată de AFP.

Agenţia americană de presă a publicat transcrierea unui schimb de idei din 14 octombrie între fostul om de afaceri şi Iuri Uşakov, consilierul diplomatic al preşedintelui rus, în care se discută despre un viitor plan de rezolvare a conflictului, inspirat de cel anunţat cu puţin timp înainte pentru a pune capăt războiului din Gaza, scrie Agerpres, citând sursele amintite.

Steve Witkoff sugerează un apel telefonic între Donald Trump şi Vladimir Putin, în timpul căruia acesta din urmă l-ar „felicita pe preşedintele (american) pentru acest succes", potrivit documentului publicat de Bloomberg.

„I-am spus preşedintelui că voi, că Federaţia Rusă a dorit întotdeauna un acord de pace”

Emisarul special american a recomandat, potrivit aceleiaşi surse, ca acest dialog să aibă loc înainte de vizita preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, programată pentru 17 octombrie.

„I-am spus preşedintelui că voi, că Federaţia Rusă a dorit întotdeauna un acord de pace. Asta cred", a mai declarat Steve Witkoff, conform acestei transcripţii, vorbind despre la "un plan de pace în 20 de puncte, precum cel pe care l-am făcut pentru Gaza".

„Îl va felicita, va spune că Trump este cu adevărat un om al păcii”, a intervenit omologul său rus, referindu-se la Vladimir Putin.

Discuția telefonică dintre Donald Trump şi omologul său rus a avut loc pe 16 octombrie 2025, cu o zi înainte de vizita lui Volodimir Zelenski.

Trump a afirmat că s-au făcut „mari progrese" în timpul acestei conversaţii. Cu puţin timp înainte, spusese că este "foarte dezamăgit" de preşedintele rus.

Pe 21 noiembrie, Statele Unite au propus un plan de pace pentru Ucraina, considerat foarte favorabil Rusiei.

Între timp, aceasta a fost modificat, rezultând o nouă versiune „semnificativ mai bună" pentru Kiev şi pe care Steve Witkoff o va discuta cu Vladimir Putin la Moscova, la cererea lui Donald Trump.