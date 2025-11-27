search
Joi, 27 Noiembrie 2025
SUA și Ucraina reiau discuțiile pentru pace. Noi negocieri vor avea loc la sfârșitul săptămânii

Război în Ucraina
Publicat:

Șeful Administrației prezidențiale a Ucrainei, Andrii Iermak, a afirmat, joi, că eforturile comune dintre delegațiile SUA și Ucraina vor continua la finalul acestei săptămâni, fără a preciza formatul în care vor avea loc.

SUA și Ucraina reiau discuțiile de pace FOTO Shutterstock
SUA și Ucraina reiau discuțiile de pace FOTO Shutterstock

„La sfârșitul acestei săptămâni, delegațiile ucraineană și americană își vor continua activitatea comună pentru a valorifica rezultatele obținute la Geneva. Este important să menținem ritmul și să lucrăm rapid. Obiectivul nostru comun cu partenerii rămâne neschimbat: obținerea unei păci durabile și demne pentru Ucraina, cât mai curând posibil”, a transmis Iermak, citat de publicația Ukrainska Pravda.

Șeful Administrației prezidențiale ucrainene nu a oferit, însă, detalii privind formatul acestor discuții sau persoanele care vor participa.

„Așa cum am făcut la Geneva, ne pregătim acum pentru o discuție constructivă, cu scopul de a obține progrese concrete în identificarea pașilor necesari pentru a pune capăt războiului. Mulțumim echipei americane pentru munca lor neîntreruptă. Pacea trebuie să devină un obiectiv comun”, a mai spus el.

RBC-Ucraina a relatat luni, 24 noiembrie, că delegațiile celor două țări au ajuns la un acord parțial în timpul rundelor de negocieri desfășurate la Kiev și Geneva, reușind să ajusteze un număr semnificativ de puncte anterior contestate. Printre elementele revizuite se numără prevederi legate de dimensiunea forțelor armate ucrainene, controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, mecanismele pentru schimburile de prizonieri și procedurile de returnare a condamnaților.

Ulterior, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat că Ucraina așteaptă organizarea vizitei președintelui Zelenski în SUA pentru a finaliza etapele finale ale negocierilor și a ajunge la un acord cu Donald Trump.

Potrivit acestuia, negocierile dintre partea ucraineană și cea americană la Geneva au fost productive și constructive. El a menționat că părțile au ajuns la un consens cu privire la condițiile cheie ale viitorului acord, care se află în prezent în etapa finală de elaborare.

