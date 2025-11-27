search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
Putin amenință că va lupta „până la ultimul ucrainean”. Liderul de la Kremlin, dispus să ofere Europei o „garanție de neagresiune” în schimbul acceptării frontierelor redesenate de Rusia

Publicat:

Vladimir Putin a reluat retorica nucleară care a devenit marcă înregistrată la Kremlin, avertizând că Rusia trebuie să fie „pregătită pentru orice scenariu” – inclusiv pentru reluarea testelor atomice. În același timp, a transmis că Moscova este gata să continue războiul „până la ultimul ucrainean”, dacă Kievul nu își retrage trupele din teritoriile ocupate, așa cum prevede propunerea de pace discutată cu Donald Trump.

Vladimir Putin, noi amenințări nucleare/FOTO:EPA/EFE
Vladimir Putin, noi amenințări nucleare/FOTO:EPA/EFE

„Unii cer să continue lupta până la ultimul ucrainean. Rusia este pregătită pentru asta”, a declarat Putin, înainte de a repeta formula ultimatumului: retragere totală a Ucrainei, altfel ofensiva va decide viitorul liniilor de front. „Dacă nu pleacă, vom obține același rezultat prin mijloace militare. Asta e tot.”

Ofensiva rusă înaintează, iar Kremlinul vinde ideea unei „inevitabilități” militare

În timp ce armata rusă continuă ofensiva lentă, dar constantă, în estul Ucrainei, Putin a insistat că ritmul avansului s-a accelerat. A vorbit chiar despre încercuiri totale la Pokrovsk și Mirnograd – cu numele rusești: Krasnoarmeisk și Dimitrov – zone-cheie din Donbas. Kievul neagă însă categoric această versiune.

Kremlinul afirmă și progres la Vovceansk, Siversk și apropierea de Guliaipole, un nod logistic important. Mesajul lui Putin este limpede: frontul se mișcă, ucrainenii nu pot rezista, iar presiunea militară trebuie dublată de presiune diplomatică.

Planul lui Trump, „o bază” pentru negocieri – dar cu o condiție: lumea trebuie să recunoască anexările Rusiei

Într-un viraj calculat, Putin a admis că varianta de plan discutată între SUA și Ucraina la Geneva „poate sta la baza unor acorduri viitoare”. A precizat că Washingtonul „ține cont de poziția Moscovei”, dar că rămân puncte sensibile de negociat.

Însă liderul rus a introdus și o condiție esențială: orice document de pace trebuie să fie recunoscut internațional – inclusiv recunoașterea câștigurilor teritoriale ale Rusiei. În plus, a reluat teza că actuala conducere ucraineană ar fi „ilegitimă”, motiv pentru care semnarea unui acord cu Kievul ar fi „juridic imposibilă”.

Promisiunea de neagresiune față de Europa – un mesaj cu dublu sens

Pe un ton aparent conciliant, Putin s-a arătat dispus să ofere Europei o „garanție de neagresiune”. O ofertă care vine din partea aceluiași lider care cere retragerea completă a Ucrainei de pe propriul teritoriu recunoscut internațional și vorbește despre pregătiri pentru eventuale teste nucleare.

Cu alte cuvinte, o garanție care costă scump: acceptarea de facto a frontierelor redesenate de Kremlin.

Washingtonul presează pentru un acord, Zelenski se teme de un compromis impus

Între timp, administrația americană își intensifică eforturile de a închide un război intrat în al patrulea an. Zelenski spune că este gata să discute varianta de plan susținută de SUA și să clarifice punctele sensibile alături de Donald Trump – dar numai cu participarea partenerilor europeni.

La Kiev planează însă temerea că Ucraina ar putea fi împinsă spre un acord „pe termenii Rusiei”: retrageri, concesii teritoriale, garanții fragile. Oficialii ucraineni încearcă să reducă diferențele cu Washingtonul, dar au avertizat că nu vor accepta un aranjament care legitimează ocupația rusă.

Războiul rămâne într-un punct critic: Moscova își joacă cartea forței, Washingtonul urmărește fereastra diplomatică, iar Ucraina încearcă să reziste presiunilor militare și politice simultan. Iar când Putin vorbește despre „ultimul ucrainean” și reînvie spectrul nuclear, mesajul său este mai puțin despre pace și mai mult despre condițiile în care este dispus să o dicteze.

Rusia

