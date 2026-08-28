 AP: Stocurile de interceptoare Patriot ale SUA din Europa au scăzut la un nivel „mai mult decât critic”. NATO ar putea ajunge „să încaseze lovitură după lovitură” | adevarul.ro
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AP: Stocurile de interceptoare Patriot ale SUA din Europa au scăzut la un nivel „mai mult decât critic”. NATO ar putea ajunge „să încaseze lovitură după lovitură”

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Stocurile de rachete Patriot aflate la dispoziția forțelor americane și NATO în Europa au ajuns la un nivel „mai mult decât critic”, după transferuri de muniții către Orientul Mijlociu și utilizarea acestora în conflictul cu Iranul, au declarat pentru Associated Press un oficial american din domeniul apărării și un oficial NATO.

Exerciţiu tactic cu trupe şi trageri reale Patriot Spark 23 în poligonul de la Capu Midia
Exerciţiu tactic cu trupe şi trageri reale Patriot Spark 23 în poligonul de la Capu Midia Foto: Inquam Photos / George Călin

Situația alimentează temerile privind capacitatea Alianței de a răspunde unui eventual atac cu rachete balistice al Rusiei, potrivit AP, citată de News.ro, deși Pentagonul și NATO resping informațiile și afirmă că dispun de resurse suficiente.

Potrivit surselor, cele mai mari probleme sunt legate de interceptoarele Patriot, considerate esențiale pentru contracararea rachetelor balistice moderne. Cei doi oficiali au avertizat, sub protecția anonimatului, că, în cazul unui atac rusesc asupra unor obiective strategice din statele NATO, capacitatea de răspuns a Alianței ar putea fi serios afectată.

Unul dintre oficiali a afirmat că forțele americane din Europa nu dispun în prezent de suficiente sisteme Patriot pentru a face față unui atac susținut cu rachete balistice și ar avea o capacitate limitată chiar și în cazul unor incidente punctuale.

Potrivit AP, reducerea stocurilor este rezultatul mai multor factori, inclusiv livrările de sisteme și muniții către Ucraina, însă conflictul cu Iranul a accelerat semnificativ consumul de interceptoare. SUA și aliații lor din Golf au utilizat un număr important de rachete Patriot pentru a intercepta drone și rachete lansate de Iran.

Potrivit oficialului american din domeniul apărării, NATO s-ar putea confrunta cu dificultăți similare celor întâmpinate de Ucraina în cazul unui atac cu rachete balistice rusești asupra unor obiective strategice, precum un comandament militar sau o centrală electrică. În lipsa unui număr suficient de sisteme Patriot, Alianța ar putea fi nevoită „să încaseze lovitură după lovitură”, a avertizat acesta.

NATO califică informațiile drept „nefondate”

NATO și Pentagonul contestă însă evaluările privind o penurie critică de muniție. Colonelul Martin O'Donnell, purtător de cuvânt militar al NATO, a calificat informațiile drept „nefondate”, afirmând că Alianța dispune de suficiente resurse pentru apărarea proprie și pentru sprijinirea Ucrainei.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că informațiile privind lipsa munițiilor americane sunt „false”, susținând că armata SUA își menține capacitatea operațională și un arsenal suficient pentru apărarea intereselor sale.

Experții citați de Associated Press subliniază că Europa are puține alternative comparabile cu Patriot în ceea ce privește interceptarea rachetelor balistice. Deși Franța și Italia dezvoltă sistemul SAMP/T NG, acesta nu a fost încă testat în condiții de luptă, iar capacitățile sale sunt evaluate în continuare.

În paralel, NATO încearcă să își consolideze capacitatea de producție. Prima fabrică europeană de rachete Patriot urmează să fie inaugurată în Germania în luna septembrie, iar primele livrări sunt așteptate în cursul anului viitor. Printre statele care au plasat deja comenzi se numără Germania, Olanda, România și Spania.

Cu toate acestea, analiștii militari apreciază că refacerea completă a stocurilor va necesita mai mulți ani, în contextul cererii crescute generate de războiul din Ucraina și de tensiunile din Orientul Mijlociu.

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