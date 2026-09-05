Donald Trump este convins că Vladmir Putin nu va ataca teritoriul NATO. „Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine”

Donald Trump susține că Vladimir Putin nu intenționează să atace NATO, în timp ce administrația americană pregătește o nouă rundă de discuții pentru încheierea războiului din Ucraina.

Donald Trump, convins că Putin nu va ataca NATO: "Vorbesc cu el". Foto: Shutterstock

Donald Trump spune că nu vede un pericol ca Rusia să atace teritoriul NATO. Președintele american a făcut declarația vineri, după ce Germania a acuzat Moscova că a trimis, la începutul lunii august, o dronă încărcată cu explozibili la aeroportul din Leipzig, relatează unn.

„Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine. Putin nu are intenţia de a ataca teritoriul NATO”, a declarat Trump în Biroul Oval.

Președintele american făcuse aceeași afirmație și cu o săptămână înainte, în timpul unei discuții cu presa la Casa Albă. Donald Trump a spus atunci că liderul rus „nu va ataca un teritoriu al NATO” și că discuțiile sale cu Putin au fost „constructive”.

Vineri, Donald Trump a anunțat și o nouă încercare de a avansa negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, prin trimiterea lui Jared Kushner și Steve Witkoff la Moscova și la Kiev pentru a prezenta o propunere de pace.

„I-am trimis pentru a vedea dacă putem face progrese şi există şanse mari să reuşim”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor din Biroul Oval.

Potrivit unor surse citate de Reuters, planul inițial prevedea ca Witkoff și Kushner să ajungă la Moscova în weekend și să meargă apoi la Kiev. Programul s-a modificat însă în ultimele zile, iar una dintre surse a spus vineri că vizita în capitala Ucrainei nu era încă sigură.

Negocierile pentru oprirea războiului au ajuns într-un punct dificil după luni în care administrația Trump a încercat să apropie Rusia și Ucraina. Discuțiile nu au dus până acum la un acord, iar poziția Moscovei continuă să ridice semne de întrebare în privința unei înțelegeri rapide.

La sfârșitul lunii august, directorul CIA, John Ratcliffe, a mers şi el la Moscova, în încercarea a-i convinge pe oficialii ruși să ia în calcul o soluție pentru încheierea conflictului.

Serviciile de informații occidentale nu cred însă, în majoritatea lor, că Vladimir Putin urmărește un acord pe termen scurt. Evaluarea serviciilor ucrainene este și mai pesimistă. Acestea consideră că Rusia ar putea intensifica războiul în perioada următoare, în loc să reducă amploarea atacurilor.

Un atac produs vineri la Kiev susține această evaluare. O dronă rusă a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), una dintre țintele importante atacate în timpul războiului.

Steve Witkoff, principalul negociator american pentru războiul din Ucraina, a mers de mai multe ori la Moscova pentru discuții cu oficialii ruși. El nu a vizitat însă până acum Ucraina.