Statele Unite au confiscat sâmbătă un petrolier în largul coastei Venezuelei, într-o operaţiune desfăşurată în ape internaţionale, pe fondul intensificării presiunii Washingtonului asupra Caracasului. În paralel, Iranul a anunţat că oferă Venezuelei cooperare „în toate domeniile” pentru a contracara ceea ce numeşte „pirateria şi terorismul internaţional” ale SUA.

Sursa video: X/ @Sec_Noem

Personal american a urcat la bordul navei şi a confiscat-o, a declarat un oficial american familiarizat cu situaţia, citat de CNN. Este al doilea caz cunoscut în această lună în care SUA interceptează o navă în apropierea Venezuelei, după ce, pe 10 decembrie, au confiscat petrolierul Skipper, aflat sub sancţiuni din cauza legăturilor sale cu Iranul.

Acţiunea vine la scurt timp după ce preşedintele Donald Trump a anunţat în această săptămână o „blocadă” a petrolierelor sancţionate care intră şi ies din Venezuela. Potrivit oficialului american, deşi directiva viza navele aflate sub sancţiuni, petrolierul confiscat sâmbătă nu se afla sub sancţiuni americane, iar confiscarea nu a fost contestată de echipaj.

Nava era un petrolier sub pavilion panamez, care transporta petrol venezuelean şi avea ca destinaţie finală Asia. Operaţiunea a fost coordonată de Paza de Coastă a SUA, cu sprijinul armatei americane, şi a avut loc în ape internaţionale.

Mesajul Washingtonului

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a publicat pe reţelele sociale un videoclip de şapte minute care surprinde un elicopter planând deasupra petrolierului. Ea a precizat că nava a fost interceptată într-o „acţiune desfăşurată înainte de zori” de Paza de Coastă, cu sprijinul Departamentului Apărării, şi că aceasta acostase ultima dată în Venezuela.

„Statele Unite vor continua să urmărească transportul ilegal de petrol sancţionat, care este folosit pentru a finanţa narco-terorismul în regiune”, a declarat Kristi Noem.

Iranul îşi afirmă sprijinul pentru Caracas

În aceeaşi zi, ministrul de Externe al Venezuelei a anunţat că Iranul şi-a oferit sprijinul pentru a face faţă a ceea ce a descris drept „acte de piraterie” şi „terorism internaţional” ale guvernului SUA. Potrivit News.ro șeful diplomaţiei venezuelene, Yván Gil, a scris pe Telegram că a discutat telefonic cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, despre relaţiile bilaterale şi „evoluţiile recente din Caraibe, în special ameninţările”, precum şi despre „furtul navelor încărcate cu petrol venezuelean”.

Potrivit lui Gil, Teheranul şi-a exprimat „solidaritatea deplină” cu Venezuela şi a oferit cooperare „în toate domeniile” pentru a contracara acţiunile SUA, despre care a spus că încalcă dreptul internaţional. „Venezuela a primit o dovadă de solidaritate totală din partea guvernului Republicii Islamice Iran, precum şi oferta sa de cooperare în toate domeniile pentru a combate pirateria şi terorismul internaţional pe care Statele Unite încearcă să le impună prin forţă”, a subliniat ministrul venezuelean.

Presiune tot mai mare asupra regimului Maduro

Iranul a sprijinit deja Venezuela cu livrări de combustibil, alimente şi medicamente. De asemenea, China şi Rusia, alţi aliaţi ai Caracasului, şi-au exprimat solidaritatea cu preşedintele Nicolás Maduro în contextul desfăşurării militare americane din regiune.

Confiscările de nave, coroborate cu ameninţările lui Donald Trump privind eventuale lovituri terestre pe teritoriul Venezuelei, au crescut presiunea asupra Caracasului, vizând principala sursă de venit a ţării, deja afectată de noile sancţiuni impuse sectorului petrolier la începutul acestui an. De câteva luni, SUA desfăşoară o campanie amplă de presiune asupra Venezuelei, care include trimiterea a mii de militari şi a unui grup de atac al unui portavion în Caraibe, acţiuni împotriva unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri şi ameninţări repetate la adresa preşedintelui Maduro.