Israelul ia în considerare noi lovituri asupra Iranului. Netanyahu cere sprijinul lui Trump

Oficialii israelieni se declară tot mai îngrijorați de extinderea programului de rachete balistice al Iranului și de eforturile Teheranului de a-și reconstrui capacitățile militare. Premierul Benjamin Netanyahu urmează să-i prezinte președintelui Donald Trump opțiuni pentru o eventuală nouă acțiune militară, avertizând că amenințarea nu vizează doar Israelul, ci întreaga regiune.

Oficiali israelieni susțin că Iranul își accelerează producția de rachete balistice, în pofida loviturilor militare lansate de Israel la începutul acestui an, și se pregătesc să-l informeze pe președintele Donald Trump despre opțiunile pentru o posibilă reluare a atacurilor, potrivit unei persoane cu cunoștințe directe despre planuri și a patru foști oficiali americani, citați de NBC News. Sursele spun că Israelul este îngrijorat și de faptul că Iranul reconstruiește instalațiile de îmbogățire a uraniului bombardate de SUA în luna iunie.

Cu toate acestea, oficialii consideră mai urgentă refacerea capacităților iraniene de producție a rachetelor balistice și repararea sistemelor de apărare aeriană avariate.

Întâlnirea Netanyahu - Trump, la Mar-a-Lago

În acest context, Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu ar urma să se întâlnească la sfârșitul lunii, în Florida, la reședința Mar-a-Lago. La această întrevedere, premierul israelian vrea să argumenteze că extinderea programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o amenințare imediată, nu doar pentru Israel, ci pentru întreaga regiune și pentru interesele Statelor Unite.

Potrivit surselor, Netanyahu îi va prezenta lui Trump mai multe opțiuni, inclusiv posibilitatea ca SUA să se alăture sau să sprijine eventuale noi operațiuni militare împotriva Iranului.

Întrebat despre întâlnirea din 29 decembrie, Trump a declarat: „Nu am stabilit-o oficial, dar el ar dori să mă vadă”. Guvernul israelian a refuzat să comenteze informațiile, iar misiunea Iranului la ONU nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Poziția Casei Albe și mesajele lui Trump

Casa Albă susține că atacurile americane din iunie, cunoscute sub numele de Operațiunea Midnight Hammer, au distrus complet capacitățile nucleare ale Iranului. „Agenția Internațională pentru Energie Atomică și guvernul iranian au confirmat evaluarea guvernului Statelor Unite potrivit căreia operațiunea Midnight Hammer a distrus complet capacitățile nucleare ale Iranului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly. Ea a adăugat: „Așa cum a spus președintele Trump, dacă Iranul ar urmări să obțină arme nucleare, acel site ar fi atacat și distrus înainte ca ei să se apropie măcar”.

Trump a afirmat recent că SUA au „distrus amenințarea nucleară iraniană” și că au contribuit la încheierea războiului din Gaza, susținând că au adus „pentru prima dată în 3.000 de ani pacea în Orientul Mijlociu”.

Totuși, Israelul rămâne îngrijorat de intențiile Teheranului, mai ales în contextul în care Iranul și-a exprimat interesul de a relua negocierile diplomatice cu SUA privind acordul nuclear, fapt care ar putea complica demersurile israeliene pentru noi atacuri.

Rachetele balistice, cea mai mare amenințare

Surse apropiate planurilor Israelului spun că finanțarea și înarmarea aliaților Iranului din regiune reprezintă, de asemenea, o preocupare majoră. „Programul de arme nucleare este foarte îngrijorător. Există o încercare de reconstituire. Nu este ceva imediat”, a spus una dintre surse.

Atacurile din iunie au implicat peste 100 de avioane, un submarin și șapte bombardiere B-2. Deși Trump a afirmat că instalațiile de îmbogățire a uraniului au fost „distruse”, unele evaluări preliminare au sugerat că pagubele nu au fost atât de extinse.

În paralel, Israelul a lovit mai multe instalații de rachete balistice și a avariat toate sistemele de apărare aeriană S-300 ale Iranului, ceea ce a redus semnificativ riscurile pentru aviația israeliană.

Un fost oficial israelian a declarat că amenințarea rachetelor este cea mai urgentă: „După ultimul conflict, nu există nicio îndoială că putem obține superioritatea aeriană și putem provoca Iranului daune mult mai mari decât cele pe care Iranul le poate provoca Israelului. Dar amenințarea rachetelor este foarte reală și nu am reușit să le prevenim pe toate data trecută”.

Potrivit unor estimări, dacă nu se iau măsuri, Iranul ar putea ajunge să producă până la 3.000 de rachete balistice pe lună. Un număr mare de rachete ar permite Teheranului să își apere mai eficient instalațiile nucleare și să accelereze reconstrucția programului său atomic.

Context regional tensionat

Discuțiile dintre Netanyahu și Trump vor avea loc și pe fondul fragilității armistițiului dintre Israel și Hamas. A doua etapă a acordului prevede retragerea forțelor israeliene din Gaza, preluarea administrării enclavei de către un organism interimar și desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare.

Doi foști oficiali israelieni avertizează că tensiunile dintre Washington și Ierusalim privind gestionarea armistițiului ar putea reduce disponibilitatea lui Trump de a susține o nouă acțiune militară împotriva Iranului.