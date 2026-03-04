search
Miercuri, 4 Martie 2026
Răzvan Burleanu are un adversar de mucava la alegerile de la FRF. Comisia a respins o candidatură

Comisia de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcțiile de conducere din cadrul FRF a validat în ședința de miercuri participarea la alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal a actualului președinte Răzvan Burleanu și a lui Ilie Ștefan Drăgan, informează federația prin intermediul site-ului oficial.

Răzvan Burleanu este sigur de postul lui FOTO FRF
Răzvan Burleanu este sigur de postul lui FOTO FRF

A treia candidatură, a lui Sorin Răducanu, a fost respinsă de membrii comisiei.

Pentru funcția de vicepreședinte al FRF vor candida ca reprezentanți ai fotbalului amator Octavian Goga și Cristian Petrean.

Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar și Andrei Cristian Nicolescu vor candida pentru postul de membru în Comitetul Executiv, ca reprezentant al cluburilor din Liga I, în timp ce Bogdan Bălănescu și Cristian Tănase vor intra în cursa pentru reprezentant al cluburilor din Liga a II-a, iar Valentin Mihai Dăscălescu și Florea Spânu, ca reprezentant al cluburilor din Liga a III-a.

Din partea cluburilor de fotbal feminin va candida doar Alin Alexandru Cioban, pentru postul de reprezentant al grupărilor de fotbal în sală vor concura Dorin Petru Cristian Vornicu și Auraș Brașoveanu, iar candidații pentru funcția de reprezentant al cluburilor de fotbal de juniori vor participa la alegeri Cătălin Sebastian Cighir și Ilie Ștefan Drăgan.

Comisia de validare a candidaturilor a anunțat de asemenea că eventualele contestații se depun la Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor, în termen de 24 de ore de la momentul publicării pe site-ul oficial al FRF a soluțiilor adoptate de Comisie.

La 9 februarie, președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunțat că va candida cu siguranță la alegerile pentru președinția asociației din luna martie și că nu are drept obiectiv să obțină unanimitate de voturi. „Cu siguranță eu voi candida. Nu am informații despre un alt posibil candidat. Funcția de președinte nu mai e atât de râvnită pe cât era în trecut. În momentul de față, au devenit mai râvnite alte funcții de la nivelul Federației Române de Fotbal, adică de selecționer, de director tehnic, de secretar general și așa mai departe”, spunea Burleanu.

În cadrul ședinței Comitetului Executiv al FRF, s-a stabilit ca Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal să se desfășoare miercuri, 18 martie, cu începere de la ora 11:00. Evenimentul se va desfășura Casa Fotbalului, în Sala Nicolae Dobrin. Cu ocazia Adunării Generale din 18 martie vor fi organizate și alegerile pentru președinția FRF și Comitetul Executiv al FRF.

Răzvan Burleanu (41 de ani) se află la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la cel de-al treilea său mandat consecutiv în funcția de președinte al instituției, și ultimul, conform statutului federației.

Într-o conferință de presă anterioară, Burleanu a explicat că, deși statutul FRF prevede o limită de trei mandate, regula a fost introdusă în timpul primului său mandat, care nu se ia în considerare.

