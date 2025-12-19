Donald Trump nu exclude un război cu Venezuela. Ce spune despre președintele Maduro: „El știe exact ce vreau”

Donald Trump a afirmat vineri, 19 decembrie, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, în timp ce marina militară americană continuă să atace în apropierea acestei țări ambarcațiuni despre care susține că transportă droguri și a impus o blocadă maritimă împotriva petrolierelor ce acostează în porturi din Venezuela, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.



Marți, președintele american a ordonat blocarea tuturor petrolierelor 'sancționate' de SUA și care acostează în Venezuela, la o săptămână după ce Statele Unite au confiscat pur și simplu o astfel de navă cu tot cu încărcătura sa de petrol.

„Ne-au luat toate drepturile energetice”

În același interviu, Trump a amenințat că astfel de confiscări vor continua, dar a a refuzat să confirme dacă scopul final al strategiei sale privind Venezuela este răsturnarea lui Maduro.

„El știe exact ce vreau” a spus Trump despre președintele Venezuelei, pe care-l acuză că se află de asemenea la conducerea unui cartel al drogurilor.

„El știe mai bine decât oricine”, a insistat președintele SUA.

Trump a acuzat anterior Venezuela că a deposedat companiile petroliere americane de drepturile dobândite în această țară și dorește restituirea acestora. „Amintiți-vă că ne-au luat toate drepturile energetice. Ne-au luat tot petrolul nu cu mult timp în urmă. Îl vrem înapoi. L-au luat ilegal (...) Îl vrem înapoi. Ne-au luat drepturile petroliere, deși există mult petrol acolo, cum de altfel știți, ne-au expulzat companiile și îl vrem înapoi”, a reclamat Trump, referindu-se la lucruri petrecute cu decenii în urmă.

Industria petrolieră venezueleană a fost naționalizată la 1 ianuarie 1976, în timpul primei președinții a lui Carlos Andres Perez, iar drepturile de explorare și exploatare a câmpurilor petroliere ale țării au fost rezervate companiei de stat Petro³leos de Venezuela (PDVSA).

În 2007, președintele venezuelean de atunci, Hugo Chavez, a modificat regulile aplicabile industriei petroliere pentru a obliga companiile străine să devină parteneri minoritari în PDVSA sau să se retragă din Venezuela.

„Cel mai mare furt de avere și proprietate americană”

În pofida tensiunilor dintre Washington și Caracas, compania americană Chevron operează în Venezuela în parteneriat cu PDVSA, datorită unei licențe prin care Departamentul Trezoreriei SUA o exceptează de la sancțiunile americane impuse sectorului petrolier venezuelean.

Adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a susținut miercuri că Statele Unite au creat industria petrolieră a Venezuelei și a descris naționalizarea acesteia drept „cel mai mare furt de avere și proprietate americană”.