Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
Trump a ordonat „o blocadă totală şi completă” împotriva petrolierelor care vin sau pleacă din Venezuela

Război în Ucraina
Publicat:

Preşedintele american Donald Trump a anunțat marţi că ordonă o „blocadă totală şi completă” împotriva petrolierelor sancţionate care vin sau pleacă din Venezuela, sporind presiunea pe regimul liderului Nicolas Maduro şi sugerând o motivaţie economică pentru campania Armatei SUA în regiune, relatează CNN.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Într-o postare pe Truth Social, Trump a indicat colecţia vastă de resurse militare în regiune, a sugerat că ar putea urma mai multe şi a vizat nominal regimul lui Maduro. El a sugerat, de asemenea, Venezuelei să cedeze teren, petrol şi bunuri Statelor Unite, făcând astfel evident  că obiectivele campaniei sale militare trec dincolo de traficul de droguri.

„Venezuela este înconjurată complet de cea mai mare armada constituită vreodată în Istoria Americii de Sud. Ea doar va creşte şi şocul lor nu va semăna cu ceva ce au văzut până acum – Până atunci când vor reda Statelor Unite ale Americii tot Petrolul, Terenul şi alte Bunuri pe care le-au furat anterior de la noi”, a scris el marţi noapte.

Alături de ameninţarea cu atacuri terestre pe teritoriul venezuelean, decizia mărește presiunea pe Caracas vizând „ancora sa de salvare” economică, supusă deja unei tensiuni după noile sancţiuni asupra sectorului petrolier în cursul acestui an şi confiscării, săptămâna trecută, a unui petrolier plin cu petrol venezuelean.

Venezuela a criticat aspru anunţul, într-un comunicat de marţi, numindu-l „o ameninţare nechibzuită şi gravă”.

Anunţul lui Trump a scos în evidență concentrarea preşedintelui american asupra petrolului ţării, sugerând că SUA ar trebui să aibă acces la acesta dacă Maduro este înlăturat. Compania controlată de stat Petróleos de Venezuela controlează industria petrolului din ţară. Chevron, cu sediul la Houston, este singura companie din SUA care forează în Venezuela şi plăteşte un procent din producţie către PDVSA.

Companiile americane au avut o prezenţă mai importantă pe câmpurile petroliere ale Venezuelei înainte ca acest sector să fie preluat de stat, în 1970. Trump nu a făcut un secret din dorinţa sa ca SUA să revină în industria petrolieră a ţării.

Petrolul venezuelean, sub sancțiuni 

Rezervele de petrol ale Venezuelei sunt cele mai mari din lume, dar sunt exploatate mult sub potenţial, din cauza sancţiunilor internaţionale. O mare parte din petrol este vândut către China.

Guvernul SUA a impus sancţiuni Venezuelei în 2005, iar prima administraţie Trump a blocat efectiv, toate exporturile de ţiţei către Statele Unite. În 2022, preşedintele de atunci, Joe Biden, a oferit Chevron permisiunea de a opera în Venezuela, într-o încercare de a scădea preţul benzinei. Trump a revocat această licenţă în martie, dar ulterior a reemis-o, cu condiţia ca profitul să nu meargă către guvernarea Maduro.

Noi acuzații asupra regimului Maduro

În postarea sa pe Truth Social, Trump a acuzat „regimul ilegitim Maduro” că foloseşte petrol furat pentru a „se finanţa pe sine, terorismul cu droguri, traficul de persoane, crimele şi răpirile”.

Administraţia Trump a lansat atacuri asupra unor nave suspectate că transportau droguri, în Caraibe, iar preşedintele a afirmat în mod repetat că vor urma atacuri terestre.

CNN a cerut un punct de vedere privind blocada de la Casa Albă şi de la Comandamentul de Sud, responsabil pentru operaţiunile militare în cea mai mare parte din America Latină şi Caraibe.

Comunicatul guvernului din Venezuela a deplâns gestul, afirmând că Trump „urmăreşte să impună, într-o manieră absolut iraţională, o aşa-zisă blocadă militară navală împotriva Venezuelei cu scopul de a fura bogăţiile care aparţin Patriei noastre”.

Guvernul a reafirmat suveranitatea Venezuelei şi a afirmat că ambasadorul său la Naţiunile Unite „va trece imediat la a denunţa această încălcare gravă a Dreptului internaţional”.

Blocadele sunt considerate, potrivit unor tratate internaţionale, drept un act de război.

Un document de la Departamentul Justiţiei din 1961, când tensiunile între SUA şi Cuba erau ridicate, stipula că preşedintele poate institui o blocadă împotriva Cubei, dar a notat că „o blocadă este un act beligerent care, ca şi chestiune de drept internaţional, este justificat în mod obişnuit doar dacă există o stare de război, legală sau de facto”.

Înainte de anunţul lui Trump, Maduro a lăudat Venezuela pentru că „s-a dovedit a fi o ţară puternică” în faţa campaniei de presiuni a SUA.

„Venezuela a denunţat, confruntat şi înfrânt, timp de 25 de săptămâni, o campanie de agresiune multidimensională, de la terorism psihologic la pirateria corsarilor care au atacat petrolierul”, a declarat, anterior în cursul zilei de marţi, Maduro, la televiziunea de stat, adăugând: „Am jurat să apărăm patria şi că pe acest pământ pacea şi fericirea împărtășită vor triumfa”.

SUA

