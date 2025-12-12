search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
SUA au impus sancțiuni asupra altor șase nave venezuelene, la doar o zi după confiscarea unui petrolier al aceluiași stat

SUA a impus noi sancţiuni împotriva altor şase nave despre care afirmă că transportă petrol din Venezuela, la o zi după ce a confiscat un petrolier, în largul coastei acestei țări.

Petrolierul capturat de SUA FOTO: X
Petrolierul capturat de SUA FOTO: X

De asemenea, au fost impuse sancţiuni asupra unora dintre rudele preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi asupra unor afaceri asociate cu ceea ce Washingtonul numeşte regimul său ilegitim.

Secretarul de presă al Casei Albe Karoline Leavitt a declarat jurnaliştilor că nava confiscată, numită Skipper, a fost implicată în ”transportul ilicit de petrol” şi va fi dusă într-un port american, scrie BBC.

Caracasul a descris acest gest ca un act de ”piraterie internaţională”.

Acesta marchează o escaladare în campania de presiuni ale SUA împotriva lui Maduro, care a dus la moartea a zeci de persoane în atacuri asupra unor nave despre care se susţine că transportau droguri din Venezuela. În ultimele luni, nave de război americane au fost trimise în regiune.

Administraţia Trump a acuzat Venezuela că direcţionează narcotice în SUA. Venezuela – unde se află unele dintre cele mai mari rezerve de petrol confirmate – a acuzat, la rândul său, Washingtonul că încearcă să îi fure resursele. Maduro a promis, miercuri, că Venezuela nu va deveni niciodată „o colonie pentru petrol”.

Însă secretarul de presă al Casei Albe le-a declarat, joi, reporterilor, că SUA este angajată atât „să oprească fluxul de droguri ilegale” în ţară, cât şi să impună sancţiuni.

Ea a refuzat să spună dacă SUA plănuieşte să confişte alte nave care transportă petrol din Venezuela.

„Nu vom sta să ne uităm cum nave sancţionate navighează pe mări cu petrol pentru piaţa neagră, ceea ce va alimenta narco-terorismul unor regimuri rebele şi ilegitime din întreaga lume”, a spus Leavitt.

Ea a adăugat că SUA intenţionează să confişte petrolul de la bordul navei Skipper, după procedura legală necesară.

Leavitt a mai afirmat că Trump nu ar fi îngrijorat ”deloc” să audă că preşedintele rus Vladimir Putin l-a sunat mai devreme în cursul zilei pe Maduro pentru a oferi sprijinul Moscovei ”în faţa presiunii externe în creştere”.

Secretarul Trezoreriei SUA Scott Bessent a declarat ulterior că impunerea de sancţiuni împotriva a trei nepoţi ai soţiei lui Maduro, alături de firme şi nave, va trata ”controlul dictatorial şi brutal” al liderului.

Într-o postare pe X, el a afirmat că administraţia Trump ”trage la răspundere regimul său şi cercul său de prieteni şi firme pentru infracţiunile sale continuate”.

Miercuri, Casa Albă a făcut publice imagini video dramatice din timpul raidului în care soldaţi în camuflaj coboară pe Skipper dintr-un elicopter şi merg pe punte, cu armele scoase.

Guvernul venezuelean a denunţat ferm confiscarea, Maduro afirmând că SUA ”a răpit echipajul” şi ”a furat” nava.

”Ei au semnalat o nouă eră”, a afirmat preşedintele venezuelean, joi, într-un discurs: ”Era pirateriei navale criminale în Caraibe”.

Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a numit SUA ”criminali, hoţi, piraţi” şi a adăugat că acesta este modul în care ţara a ”pornit războaie peste tot în lume”.

Departamentul Trezoreriei din SUA a sancţionat nava Skipper în 2022, a relatat CBS, pentru presupusa implicare în contrabanda cu petrol care a generat venituri pentru Hezbollah şi Garda Revoluţionară Islamică Forţe Quds.

SUA şi-a întărit prezenţa militară în Marea Caraibelor, care se învecinează la nord cu Venezuela, în zilele dinaintea raidului.

Aceasta a implicat mii de trupe şi ca USS Gerald Ford – cel mai mare portavion din lume – să fie poziţionat la o distanţă de tragere de Venezuela.

