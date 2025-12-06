Noi detalii despre ambarcațiunea lovită de două ori de armata SUA, ucigând doi supraviețuitori. Țara spre care se îndrepta

Presupușii traficanți de droguri uciși de armata americană în atacul din 2 septembrie se îndreptau spre o altă navă, mai mare, cu destinația Republica Surinam, o mică țară sud-americană situată la est de Venezuela, a declarat joi amiralul care a supravegheat operațiunea în fața Congresului, potrivit a două surse informate direct, relatează CNN.

Conform informațiilor colectate de forțele americane, ambarcațiunea plănuia să se „întâlnească” cu a doua ambarcațiune și să transfere droguri către aceasta din urmă, pe care armata SUA nu a reușit să o localizeze a declarat amiralul Frank Bradley în cadrul unor ședințe de informare. Acesta a precizat că este posibil ca transportul de droguri să fi ajuns în cele din urmă din Surinam în SUA, motiv pentru care decizia de a lovi ambarcațiunii a fost legitimă chiar dacă aceasta nu se îndrepta direct spre țărmurile americane, potrivit surselor.

Potrivit oficialilor americani din domeniul combaterii traficului de droguri, rutele de trafic prin Surinam sunt destinate în principal piețelor europene, spre deosebire de rutele de trafic de droguri către SUA, care s-au concentrat în Oceanul Pacific în ultimii ani.

Este un detaliu ce amplifică argumentul administrației Trump conform căruia lovirea repetată a ambarcațiunii și uciderea supraviețuitorilor au fost necesare pentru a proteja SUA de o amenințare iminentă.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat presei itinerante din Florida, la scurt timp după atac, că presupusa ambarcațiune de droguri vizată „probabil se îndrepta spre Trinidad sau spre o altă țară din Caraibe”. Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a precizat în postarea în care anunțase atacul pe 2 septembrie că „atacul a avut loc în timp ce teroriștii se aflau pe mare, în ape internaționale, transportând narcotice ilegale, și se îndreptau spre Statele Unite”.

Bradley, care conducea Comandamentul Operațiunilor Speciale Întrunite în momentul atacului, a admis, totodată, că ambarcațiunea făcuse o întoarcere înainte de a fi lovită, după ce persoanele de la bord au observat probabil aeronava americană deasupra lor, au mai declarat sursele.

Ambarcațiunea a fost lovită de patru ori

Armata americană a lovit ambarcațiunea de patru ori - prima lovitură a rupt-o în două, lăsând doi supraviețuitori care s-au agățat de o porțiune plutitoare. Aceștia au fost uciși după alte două lovituri, în timp ce o a patra a scufundat barca.

Un alt detaliu este că supraviețuitorii păreau să facă semne cu mâinile posibil către aeronava americană - în gesturi ce semnalau o intenție de predare sau poate un apel la ajutor.

Pentagonul nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Uciderea naufragiaților este considerată crimă de război. În manualul Pentagonului privind legile de războiu, acestea sunt definite drept persoane „care au nevoie de asistență și îngrijire” și că, în aceste circumstanțe, „trebuie înfrânat orice act ostil”. Deși majoritatea republicanilor și-au exprimat sprijinul pentru campania militară mai amplă a președintelui Donald Trump în Caraibe, atacul secundar din 2 septembrie a atras critici bipartizane - inclusiv promisiunea din partea Comitetului Forțelor Armate al Senatului de a efectua supraveghere.

Rolul lui Hegseth în atacul secundar — inclusiv ordinele precise pe care i le-a dat lui Bradley — continuă să fie obiectul analizei și dezbaterilor.

Legislatorii americani au fost informați joi că Hegseth a precizat înainte de începerea misiunii că atacurile ar trebui să fie letale, a relatat CNN, dar că nu a fost informat despre supraviețuitori decât după ce aceștia au fost uciși, a declarat una dintre sursele informate direct cu privire la această chestiune.

Potrivit declarațiilor lui Bradley, acesta a înțeles că obiectivul misiunii era eliminarea tuturor celor 11 persoane aflate la bord și scufundarea ambarcațiunii, a declarat un oficial american. Însă ordinul nu a fost în mod specific acela de a-i ucide pe toți și a nu arăta niciun fel de indulgență, adică cei care se predau să fie totuși uciși, ceea ce are „implicații specifice” și este ilegal, a spus oficialul american.

Atacurile aeriene au stârnit controverse săptămâna aceasta, după ce Washington Post a relatat că a fost decisă a doua lovitură asupra supraviețuitorilor pentru a se conforma directivei secretarului apărării Pete Hegseth către echipa SEAL responsabilă de operațiune de ucidere a tuturor persoanelor aflate la bord.

Briefingul a inclus și un videoclip cu atacul, despre care Jim Himes (D-CT), membru al Comitetului de Informații al Camerei Reprezentanților, a declarat reporterilor că este „unul dintre cele mai tulburătoare lucruri pe care le-am văzut în mandatul meu în serviciul public”.