Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
Statele Unite își întăresc prezența militară în Caraibe prin cea mai mare desfășurare din 1962 încoace. Planurile privesc și Cuba

Publicat:

Statele Unite au trimis în Caraibe un dispozitiv naval şi militar fără precedent de la criza rachetelor cubaneze încoace, din 1962: aproximativ 10 nave de război şi 10.000 de militari, la care se adaugă un grup de atac condus de portavionul USS Gerald R. Ford.

Venezuela a calificat măsurile ca o ameninţare la adresa suveranităţii. FOTO: X/@velitesgear
Venezuela a calificat măsurile ca o ameninţare la adresa suveranităţii. FOTO: X/@velitesgear

Administraţia Trump justifică operaţiunea prin necesitatea combaterii traficului de droguri care ar tranzita Venezuela, însă un reportaj al Foreign Policy arată că obiectivele strategice ar include şi presiunea asupra regimului lui Nicolás Maduro, cu efecte în lanţ asupra Cubei. Analiza consemnează că mişcarea militară are ecouri puternice ale crizei din 1962 şi ridică semne de întrebare privind scopul real al operaţiunii.

Preşedintele Donald Trump a afirmat în faţa jurnaliştilor că „vom ucide oamenii care aduc droguri în ţara noastră”.

De la începutul campaniei, forţele americane au interceptat şi, în unele cazuri, distrus zeci de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri; publicaţii militare şi regionale notează cel puţin zeci de morţi în urma unor astfel de atacuri în Caraibe şi Pacific. Aceste acţiuni sunt prezentate de oficialii de la Washington ca parte a luptei împotriva aşa-numiților „narco-terorişti”, transmite sursa citată.

Experții citaţi de presa internaţională avertizează asupra riscurilor unei intervenţii: o deteriorare rapidă a stabilităţii regionale, un nou val de migrație din Venezuela şi şocuri pe pieţele globale ale petrolului. Totodată, analiştii reamintesc că o acţiune militară nu garantează încetarea fluxului de droguri şi că posibilele lovituri aeriene sau alte opţiuni sugerate (infiltrări CIA, încercări de schimbare de regim, operaţiuni de capturare a liderilor) ar putea complica mult situaţia în teren.

Venezuela a calificat măsurile ca o ameninţare la adresa suveranităţii şi a mobilizat forţe şi militanţi pentru a „apăra ţara”, în timp ce Washingtonul susţine că acţiunile sale vizează supraaglomerarea rutelor maritime folosite de carteluri.

Donald Trump a declarat că nu se așteaptă ca SUA să intre în război cu Venezuela, dar a apărat atacurile asupra vaselor în Caraibe, acuzând regimul lui Nicolás Maduro că inundă SUA cu infractori. El a fost de acord cu afirmația jurnalistului NBC că zilele lui Nicolas Maduro în calitate de președinte al Venezuelei sunt numărate, dar a precizat că atacurile aeriene sunt despre „multe lucruri”, relatează Fox News.

Washingtonul subestimează rezistența autorităților cubaneze

Analiștii citați de Foreign Policy avertizează că „pacificarea Caracasului” ar putea fi mult mai dificilă decât se estimează, întrucât Venezuela s-a pregătit pentru un posibil război asimetric, iar pe teritoriul său se află mii de gherile columbiene cu experiență de luptă.

Potrivit publicației, Marco Rubio urmărește, în realitate, prăbușirea regimului cubanez, considerată obiectivul final al strategiei sale. „Proiectul moștenit de Rubio este schimbarea de regim în Cuba. Aceasta este șansa lui Rubio de a face ceea ce și-a dorit întotdeauna să facă”, a declarat pentru Foreign Policy un membru al personalului Senatului SUA.

Totuși, experții atrag atenția că schimbarea de regim în Cuba este mult mai dificilă decât pare, iar Washingtonul subestimează de zeci de ani rezistența autorităților cubaneze. În pofida situației economice critice și a nemulțumirilor sociale, în Cuba nu există o opoziție internă organizată care să reprezinte o alternativă reală la actualul guvern.

În lume

