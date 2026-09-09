SUA au un plan pentru un eventualul contact cu o civilizație extraterestră. Ce prevede acesta

Guvernul Statelor Unite ar fi elaborat un plan pentru situația în care o civilizație extraterestră ar încerca să ia legătura cu oamenii.

Audiere despre OZN-uri/FOTO:EPA/EFE

Potrivit publicației germane Bild, detalii despre aceste planuri ar fi fost prezentate oamenilor de știință și unor experți în cadrul unor reuniuni organizate de guvern și serviciile de informații americane.

Una dintre întâlniri ar fi avut loc la Biroul directorului serviciilor naționale de informații (ODNI), unde reprezentanți ai serviciilor de informații s-ar fi întâlnit cu membrii UAP Science Advisory Council (UAPSAC), un grup științific convocat de guvernul SUA pentru cercetarea fenomenelor aeriene neidentificate.

Printre membrii consiliului se numără psiholoaga Janice Vilhauer, astronomul de la Harvard Avi Loeb și cercetătorul în imunologie Garry Nolan.

Un scenariu considerat posibil, nu o confirmare

După întâlnire, Vilhauer a oferit detalii despre presupusul plan într-o postare pe platforma Substack.

Ea a subliniat că existența unui astfel de plan nu înseamnă că guvernul american confirmă existența vieții extraterestre și nici că pregătește un anunț în acest sens.

Potrivit acesteia, autoritățile consideră însă suficient de plauzibil un eventual contact cu o inteligență non-umană pentru a lua în calcul modul în care ar trebui să reacționeze.

În cazul în care existența unei forme de viață extraterestră ar fi confirmată, Statele Unite ar urmări să își asume un rol central în coordonarea răspunsului internațional.

Ipoteza de lucru ar fi că o asemenea descoperire nu ar reprezenta doar o problemă pentru o singură țară, ci un eveniment cu implicații globale, care ar necesita cooperarea guvernelor din întreaga lume.

Pregătirea populației pentru posibile consecințe

Planul ar include și măsuri pentru pregătirea societății în eventualitatea unui asemenea scenariu.

Potrivit experților implicați în discuții, obiectivul ar fi reducerea impactului psihologic, social și religios pe care confirmarea existenței unei inteligențe extraterestre l-ar putea avea asupra populației.

Printre măsurile ipotetice s-ar număra programe de pregătire pentru polițiști, cadre medicale, specialiști în sănătate mintală și autorități locale.

Acestea ar urmări să ajute instituțiile să gestioneze eventuale reacții de panică și să ofere populației puncte oficiale de informare și sprijin.

Planul ar prevedea și crearea unor servicii de asistență pe termen lung pentru persoanele care ar putea fi afectate profund de schimbarea perspectivei asupra lumii sau care ar experimenta teamă și anxietate.

Nu este clar când, în ce condiții sau pe baza căror criterii ar fi activat un asemenea plan.

Trump și documentele despre OZN-uri

Informațiile apar pe fondul interesului manifestat în ultimii ani de administrațiile americane pentru fenomenul OZN-urilor, cunoscut oficial drept UAP – fenomene aeriene neidentificate.

În februarie, au apărut informații potrivit cărora Donald Trump intenționa să facă publice documente guvernamentale referitoare la OZN-uri.

La câteva zile după aceste declarații, arhiva online The Black Vault, care conținea aproximativ 3,8 milioane de documente declasificate despre OZN-uri, a fost, potrivit relatărilor, eliminată în mod neașteptat.

Incidentul a alimentat speculațiile online privind existența unor informații pe care autoritățile americane ar încerca să le ascundă.

Fostul președinte american Barack Obama a respins însă teoriile potrivit cărora guvernul SUA ar ascunde dovezi privind OZN-urile.

Obama a declarat că nu crede că Pentagonul sau administrația Trump dețin documente secrete de amploare despre astfel de fenomene. În opinia sa, dacă ar exista informații de o asemenea importanță, ar fi foarte dificil ca acestea să rămână ascunse pentru mult timp.

Până în prezent, existența unui contact cu o civilizație extraterestră nu a fost confirmată public.