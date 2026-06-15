Ce s-a mai descoperit printre noile documente declasificate de Penntagon despre obiectele zburătoare neidentificate. Un martor descrie un OZN „în formă de cartof”

Noi documente declasificate de autoritățile americane readuc în atenție fenomenul obiectelor zburătoare neidentificate. Pentagonul a făcut publice 72 de rapoarte care descriu apariții misterioase observate de militari, agenți federali și martori din mai multe țări, inclusiv un obiect neobișnuit, descris de martori drept având forma unui cartof.

Documentele fac parte din programul PURSUE, lansat după ce președintele american Donald Trump a cerut agențiilor federale să identifice, să analizeze și să declasifice informațiile referitoare la OZN-uri, fenomene aeriene neidentificate și posibile activități extraterestre.

Deși noile dosare nu conțin dovezi privind existența vieții extraterestre și nici indicii despre o presupusă mușamalizare guvernamentală, ele oferă detalii suplimentare despre o serie de incidente pe care anchetatorii nu au reușit să le explice în mod concludent.

Obiectul „în formă de cartof” care a intrigat investigatorii

Unul dintre cele mai detaliate cazuri datează din februarie 2022 și a fost raportat în apropiere de Colorado Springs. Cinci militari americani aflați la baza Fort Carson au observat un obiect neobișnuit plutind deasupra muntelui Cheyenne.

Potrivit unui document al FBI, obiectul avea „forma unui cartof”, cu margini bine definite și o culoare alb-crem, sidefată. Martorii au declarat că suprafața sa părea alcătuită din elemente asemănătoare unor solzi de pește, dispuse neregulat și asimetric.

Obiectul ar fi rămas nemișcat timp de aproximativ două minute înainte de a dispărea fără urmă. Niciunul dintre martori nu a reușit să realizeze fotografii sau înregistrări video,scrie interestingengineering.com.

Anchetatorii au avansat ipoteza că fenomenul ar fi putut fi cauzat de reflexia luminii solare pe zăpada de la sol și pe formațiuni de nori. Totuși, această explicație a fost formulată cu un nivel redus de încredere, deoarece martorii au susținut că cerul era senin, iar în zonă nu au fost identificate baloane meteorologice, aeronave sau tehnologii străine cunoscute.

Sfere luminoase observate de agenți federali

Un alt dosar se referă la observațiile făcute în octombrie 2023 de șase agenți federali americani. Aceștia au raportat apariția repetată a unor sfere strălucitoare de culoare portocalie și roșie deasupra unei creste montane.

Conform documentelor, obiectele păreau să genereze la un moment dat alte sfere mai mici, fenomen care a atras atenția anchetatorilor.

Biroul Pentagonului responsabil cu investigarea fenomenelor anormale a analizat mai multe explicații posibile, inclusiv exerciții militare și utilizarea unor dispozitive luminoase de semnalizare în apropiere. Specialiștii au concluzionat că aceste ipoteze sunt plauzibile, însă nu explică în totalitate observațiile și nu exclud posibilitatea existenței unei tehnologii necunoscute.

O „sferă roșie” cu un nucleu asemănător unui soare

Printre documentele recent publicate se află și un raport FBI din 2025 referitor la o apariție observată în nord-estul Statelor Unite.

Martorul a declarat că a văzut o sferă roșie luminoasă în apropierea unei zone împădurite. În interiorul acesteia s-ar fi aflat o formațiune albă strălucitoare, descrisă drept un „soare de plasmă”, cu dimensiunea aproximativă a unei mingi de baschet.

Potrivit mărturiei, o a doua sferă a apărut la scurt timp, după care ambele obiecte s-au îndepărtat fără să emită vreun zgomot. Dosarul conține și imagini filmate cu telefonul mobil, în care apar două obiecte roșii traversând cerul. Ulterior, imaginile au fost distribuite și de Casa Albă în contextul prezentării cazului.

Relatări misterioase din Africa

Printre documentele mai vechi se regăsește și un raport al CIA din Zimbabwe, datând din 2008. Martorii aflați în apropierea principalului aeroport al țării au descris un obiect în formă de disc, prevăzut cu lumini rotative.

Potrivit raportului, la un moment dat au fost observate fascicule luminoase care păreau să fie emise de obiectul respectiv.

Aproape 300 de dosare declasificate

Până în prezent, administrația Trump a făcut publice aproximativ 300 de documente referitoare la fenomene aeriene neidentificate, unele dintre ele datând încă din anii 1940.

Reprezentanții Departamentului de Război au anunțat că procesul de analiză și declasificare continuă și că alte dosare vor fi publicate în perioada următoare, în încercarea de a oferi mai multă transparență asupra unuia dintre cele mai controversate și fascinante subiecte ale ultimelor decenii.