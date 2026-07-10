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Video Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. „Nu seamănă cu nimic din ce am mai văzut”

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Pentagonul a publicat vineri un nou lot de documente referitoare la OZN-uri, cunoscute oficial drept fenomene anormale neidentificate (UAP), inclusiv un raport al unui aviator militar care susține că un obiect misterios era „diferit de orice văzuse” în cei 28 de ani de serviciu.

pentagon documente ozn
Pentagonul a publicat un nou lot de documente referitoare la OZN-uri FOTO war.gov

Pachetul publicat vineri cuprinde 40 de fișiere: 14 documente, 19 înregistrări video, patru fișiere audio și trei imagini. Materialele provin de la mai multe instituții americane, printre care Pentagonul, NASA, CIA, FBI și Departamentul Energiei, potrivit CBS.

Noile documente au fost încărcate pe site-ul dedicat fenomenelor OZN administrat de Pentagon, unde sunt publicate materialele declasificate în baza unui ordin executiv semnat de președintele Donald Trump la începutul acestui an.

Ce conțin noile dosare despre OZN-uri

Publicarea urmează același model ca și dezvăluirile anterioare: o combinație de documente istorice, în mare parte fără pasaje cenzurate, și înregistrări video, alături de rapoarte privind incidente mai recente.

Unul dintre cele mai importante documente, provenit de la Departamentul Energiei, descrie pătrunderea unui obiect neidentificat în spațiul aerian al instalației nucleare Pantex, situată în apropiere de Amarillo, statul Texas, în septembrie 2015. Raportul include mărturiile a doi ofițeri care au urmărit obiectul în timp ce complexul nuclear era plasat în stare de izolare.

„Deși nu au reușit să ajungă din urmă obiectul, cei doi și-au oprit vehiculul și au coborât. Odată ajunși afară, au observat că obiectul nu producea niciun zgomot. În plus, folosind binocluri pentru a-l analiza, au declarat că nu au putut identifica niciun tip de sistem de propulsie”, se arată în raport. „După ce l-au observat timp de unul până la două minute, obiectul și-a continuat deplasarea spre nord, părăsind zona instalației.”

Aproximativ jumătate dintre documente sunt datate din 2010 sau ulterior și includ imagini în infraroșu surprinse de camere militare. Înregistrările, de calitate redusă, prezintă obiecte și incidente neexplicate din diferite regiuni ale lumii, inclusiv deasupra Oceanului Pacific de Vest, Oceanului Atlantic și Orientului Mijlociu.

Unul dintre incidente a avut loc deasupra Oceanului Atlantic în 2020. Dosarele includ imagini cu un obiect care, potrivit unui raport redactat de un membru al echipajului Marinei SUA, „avea o culoare închisă, maronie-vișinie și o înălțime estimată la aproximativ 3,5–4,5 metri”. Raportul este puternic cenzurat.

„Din punct de vedere structural, părea un balon mare, ușor deformat, însă nu am putut confirma acest lucru în momentul în care am trecut pe lângă el”, a scris ofițerul responsabil de sistemele de armament, înainte ca două rânduri din document să fie redactate. „Ulterior ne-am întors la navă și am aterizat fără incidente.”

Filmarea care reaprinde controversele despre OZN-uri. Pentagonul verifică imaginile surprinse deasupra Lacului Huron în 2023

Sursa war.gov

Un alt raport descrie un obiect observat în 2019 de un aviator deasupra estului Statelor Unite, în prezența altor patru membri ai personalului militar.

„Am observat un obiect cu caracteristici de zbor care nu semănau cu nimic din ce am mai văzut în cei 28 de ani în care am zburat pentru Forțele Aeriene și Marina SUA”, a scris aviatorul.

Sursa war.gov

Cele mai recente incidente

Cele mai recente evenimente incluse în acest al patrulea lot de documente datează din 2025 și au avut loc în apropierea Chinei, în zona de responsabilitate a Comandamentului Indo-Pacific al armatei americane.

Unul dintre videoclipuri surprinde un senzor militar urmărind „o zonă de contrast care semăna cu o stea cu șase colțuri” deasupra Mării Galbene. O altă înregistrare pare să urmărească un obiect deasupra Mării Chinei de Est timp de câteva minute.

Sursa war.gov

Printre documentele istorice se află și transcrierea unei conferințe organizate în 1949 la Los Alamos, în statul New Mexico, la care au participat fizicieni și oameni de știință de renume, inclusiv cercetători implicați în Proiectul Manhattan.

Participanții au încercat, fără succes, să explice apariția unor „bile de foc verzi” observate deasupra laboratorului nuclear. Una dintre ipoteze susținea că ar fi fost meteori care intrau în atmosferă, însă un astronom de prestigiu a remarcat că „nimic asemănător nu a fost observat vreodată în cazul căderilor de meteoriți”.

Pentagonul a precizat că publicarea de vineri nu reprezintă ultima etapă a procesului de declasificare prevăzut de ordinul executiv al președintelui.

„Departamentul de Război și instituțiile partenere lucrează în mod activ la următorul lot de dosare privind fenomenele anomale neidentificate (UAP)”, a declarat purtătorul de cuvânt Sean Parnell.

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