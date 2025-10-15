search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Șeful Pentagonului le cere ţărilor NATO să cumpere şi mai multe arme americane pentru Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:

Pete Hegseth le-a cerut, miercuri, 15 octombrie, țărilor membre NATO să majoreze achizițiile de arme fabricate în SUA pentru Ucraina, subliniind rolul vital al inițiativei PURL în furnizarea echipamentelor militare necesare.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a cerut miercuri, 15 octombrie, statelor membre NATO să majoreze achizițiile de armament fabricat în SUA pentru a fi livrat Ucrainei prin intermediul PURL (Procurement and Urgent Resupply of Lethal Defense), inițiativă lansată vara aceasta de NATO și Washington, notează Agerpres.

„Așteptările noastre astăzi sunt ca mai multe țări să doneze și mai mult și să cumpere și mai mult, pentru a oferi Ucrainei mijloacele necesare pentru a duce acest conflict la o rezolvare pașnică”, a declarat Hegseth într-o scurtă conferință de presă, alături de secretarul general NATO, Mark Rutte.

Șeful Pentagonului a participat miercuri, 15 octombrie, la reuniunea miniștrilor apărării din NATO, urmată de o întâlnire a Grupului de contact pentru Ucraina, care reunește aproximativ 50 de state și este cunoscut sub numele de Ramstein, după orașul german unde s-a reunit pentru prima dată.

În discursul său, oficialul american a subliniat că NATO este „mai puternică ca niciodată și mai echitabilă”, evidențiind eforturile aliaților europeni și Canadei de a-și alinia cheltuielile de apărare la nivelul celor americane.

„Așteptăm să continuăm colaborarea pentru a menține puterea forțelor noastre armate și a păstra pacea”, a spus el.

Totodată, secretarul american al Apărării a făcut o comparație între sprijinul SUA în Orientul Mijlociu și situația din Ucraina, afirmând că „lumea traversează un moment istoric în care se pot întâmpla multe lucruri”.

„Lumea vede că avem un președinte pacifist, care caută pacea, sprijinindu-i pe cei care sunt alături de SUA și apără pacea. Este ceea ce am văzut în Gaza și sper că vom putea vedea și în Ucraina”, a comentat Pete Hegseth.

Inițiativa PURL

La rândul său, şeful NATO, Mark Rutte, a subliniat faptul că PURL, programul prin care Ucraina primește echipamente și muniții prioritare, plătite de statele aliate, este în plină desfăşurare.

„Acest program este deja în desfășurare. Până acum au fost angajate două miliarde de dolari, iar astăzi așteptăm mult mai multe anunțuri noi din partea țărilor care vor participa”, a spus Mark Rutte, explicând că pachetele PURL sunt livrate periodic, fiecare în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari, şi conţin echipamente militare pe care SUA le pot furniza în cantități mai mari decât Europa și Canada.

SUA

