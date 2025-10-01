Veteranii reacționează la discursul „jignitor” al lui Hegseth. „Este o pantă alunecoasă și periculoasă”

Veteranii au criticat dur discursul lui Pete Hegseth la Quantico, considerându-l jignitor și periculos, mai ales față de generalii și amiralii prezenți.

Discursul de aproximativ o oră, în stil Ted Talk, al lui Hegseth, care a abordat subiecte precum condiția fizică, doctrina letalității și pericolele DEI, a atras mai multă atenție decât notă politică, și poate chiar mai multă decât discursul lung și incoerent al lui Donald Trump care a urmat, scrie The Guardian.

Dar atenția a venit în detrimentul respectului, a spus Dana Pittard, general în rezervă, care a comandat soldați în Irak și coautor al cărții Hunting the Caliphate.

„Mi s-a părut jignitor”, a spus Pittard despre discurs, respingând afirmația lui Hegseth că ofițerii superiori de culoare – ca el – ar fi beneficiat de un sistem inexistent de cote pentru promovări.

Discuțiile online din grupurile militare înaintea acestei întâlniri fără precedent, învăluită în secret, a celor 800 de generali și amirali convocați la Marine Corps Base Quantico, Virginia, s-au concentrat pe cerința unui jurământ de loialitate față de administrație, concedieri publice sau declarații de război.

Unii au descris situația ca pe o răzbunare karmică pentru decenii de briefings obligatorii de siguranță de o oră, susținute de comandanți de unități înainte de a lăsa trupele să plece acasă în weekend. Mulți s-au întrebat dacă această provocare scumpă pentru securitate nu ar fi putut fi gestionată printr-un simplu email.

Pittard a spus că este în deplină autoritate a unui secretar al apărării să convoace o întâlnire a generalilor, dar că spectacolul a fost „egocentristă” și o risipă de resurse. Iar comentariile ulterioare ale lui Trump au creat „o pantă alunecoasă și periculoasă… făcând-o atât de partizană”, a adăugat el. „A vorbit despre președintele anterior, Joe Biden, și apoi despre «dușmanul din interior». Este o pantă alunecoasă și periculoasă să te referi la asta în fața liderilor armatei americane. Foarte periculos.”

Discuția lui Hegseth despre standardele de condiție fizică pentru femei în roluri de luptă a primit răspunsuri mai nuanțate, în special de la femeile care au servit. Hegseth a spus că femeile din roluri de luptă vor trebui să atingă aceleași standarde fizice cabărbații, inclusiv sarcini precum transportarea unui corp și marșul cu echipament greu. „Dacă femeile pot face asta, excelent. Dacă nu, asta e situația”, a spus Hegseth.

„Sunt un avocat al echității și modul de abordare pe care îl văd este că ei creează o cale spre echitate”, a spus Sally Roberts, veterană din războiul din Afganistan și medaliată mondial la lupte feminine pentru Team USA, fondatoare a organizației Wrestle Like A Girl, care promovează oportunitățile pentru lupte feminine în școli și în alte locuri.

Roberts a spus că nu i s-a permis să servească în anumite unități selective, în ciuda abilităților sale fizice. „Am fost ținută pe loc pentru că nu corespundeam ideii lor despre cine doreau în acele unități sau grupuri, și simt că acest discurs are oportunitatea să echilibreze terenul pentru indivizii performanți, ambițioși, care vor să reușească, dar se confruntă cu bariere de intrare.”

Amy McGrath, pilot de luptă navală retras și fostă candidat la Senat, a descris comentariile lui Hegseth despre femei ca fiind depreciative.

„A susținut că armata trebuie să «revină la standardul masculin» în joburile de luptă (din 1990!), dar adevărul este: nu a existat niciodată un standard separat pentru bărbați și femei”, a scris ea pe Instagram. „Când femeile au intrat în roluri de luptă, a fost stabilit un singur standard, și de atunci îl respectăm. Ori faci treaba, ori nu. Punct.”

Tamara Stevens, fostă tehniciană criptologică navală, a spus că a găsit discuția lui Hegseth despre „letalitate” mai alarmantă decât orice altceva, având în vedere contextul oferit ulterior de Trump prin comentariile despre folosirea desfășurărilor în orașe americane ca teren de antrenament.

„Practic, el spune că nu suntem mai buni decât Hamas pentru că oamenii se alătură pentru că vor să distrugă lucruri și să omoare oameni”, a spus ea. „Adică, pentru oricine a fost în armată, el nu este calificat să fie secretar al apărării. Abia dacă este calificat să fie prezentator la Fox News. Dar să spui aceste lucruri în fața generalilor și amiralilor cei mai importanți ai armatei noastre? Nu are nicio onoare, să spunem că nu ne aparținem în societatea civilizată? Poate că nu are.”