Belgia oferă un ajutor militar suplimentar Ucrainei, în valoare de aproape 120 de milioane de dolari

Guvernul belgian a anunţat vineri că va oferi Ucrainei un ajutor militar suplimentar de 100 de milioane de euro (117 milioane de dolari) prin mecanismul „Prioritized Ukraine Requirements List” (PURL - Lista Prioritară a Cerinţelor pentru Ucraina).

„Această finanţare se adaugă celor 1 miliard de euro (1,17 miliarde de dolari) în ajutor militar pe care Belgia l-a livrat deja”, a declarat pe platforma X ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal.

„Sunt recunoscător omologului meu (ministrul belgian al Apărării, Theo Francken), precum şi poporului şi guvernului belgian pentru sprijinul acordat Ucrainei în lupta noastră pentru libertate!”

Iniţiativa PURL reuneşte contribuţiile statelor membre NATO pentru a finanţa achiziţia de arme, muniţii şi echipamente americane destinate Kievului, scrie Kyiv Independent.

Mecanismul, lansat ca parte a presiunii preşedintelui american Donald Trump de a transfera povara financiară a sprijinirii Ucrainei către partenerii europeni, a adunat deja 1,5 miliarde de dolari din partea Germaniei, Danemarcei, Norvegiei, Suediei şi Ţărilor de Jos.

Vorbind jurnaliştilor în ziua reuniunii miniştrilor apărării din UE, desfăşurată la Copenhaga, Francken a declarat că Belgia va „continua să sprijine Ucraina cu tot ceea ce avem”, adăugând că avioanele de vânătoare F-16 promise vor fi „livrate cât mai curând posibil”.

Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a afirmat pe 26 august că primele F-16 ar putea fi trimise în Ucraina în următoarele luni. Kievul a primit primele avioane de vânătoare de fabricaţie americană anul trecut, din partea Danemarcei şi a Ţărilor de Jos.

„Rusia îşi intensifică atacurile mortale. Suntem alături de Ucraina şi trebuie să răspundem uniţi”, a scris Francken pe X.

Declaraţiile au venit după ce forţele Moscovei au lansat, în noaptea de 28 august, un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, soldat cu 23 de morţi la Kiev şi zeci de răniţi.