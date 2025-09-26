NATO caută soluții eficiente pentru a contracara dronele rusești, după incidente recente în spațiul aerian european

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că armatele occidentale nu pot continua să doboare drone cu rachete costisitoare, în contextul în care Moscova intensifică atacurile asupra infrastructurii civile a Ucrainei și au avut loc mai multe încălcări ale spațiului aerian aliat.

„Nu este sustenabil să dobori drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete care te costă poate jumătate de milion sau un milion de dolari”, a afirmat Rutte într-un interviu acordat Bloomberg Television.

Oficialul a precizat că NATO învață rapid de la Ucraina cum să contracareze aceste drone, dezvoltând tehnologii de interceptare mai eficiente.

Țările membre s-au confruntat recent cu incidente în Danemarca, Estonia și Polonia, unde drone și avioane rusești au pătruns în spațiul aerian. Diplomații europeni au avertizat Kremlinul că NATO este pregătită să răspundă cu toată forța la orice încălcare, inclusiv prin doborârea aeronavelor rusești.

Rutte a calificat incursiunile dronelor în Danemarca drept „foarte îngrijorătoare” și a subliniat că obiectivul alianței este să pună presiune asupra președintelui Vladimir Putin pentru a-l aduce la masa negocierilor.

De asemenea, secretarul general al NATO a salutat influența președintelui american Donald Trump asupra creșterii cheltuielilor militare ale statelor membre, considerând că aceasta a întărit capacitatea alianței de a face față provocărilor de securitate.