Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
Zelenski vrea să cumpere rachete Tomahawk cu bani rusești. Ce alte surse de finanțare a mai găsit

Publicat:

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că finanţarea potenţială pentru furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ar putea proveni din trei surse: programul PURL al NATO, un „mega acord” negociat cu Statele Unite şi activele ruseşti îngheţate, relatează Ukrinform.

Volodimir Zelenski FOTO: Profimedia
Volodimir Zelenski FOTO: Profimedia

El a făcut aceste declaraţii în cadrul unei conferinţe de presă comune cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, potrivit unui corespondent Ukrinform, scrie News.

Întrebat despre posibilele opţiuni de finanţare pentru rachetele Tomahawk, Zelenski a sugerat trei opţiuni. „O opţiune este programul PURL (Lista priorităţilor Ucrainei) al NATO. Prin acest mecanism, NATO achiziţionează diverse tipuri de arme din SUA cu fonduri proprii şi apoi ne transferă ceea ce avem nevoie”, a spus Zelenski.

A doua sursă potenţială, a adăugat el, este un acord bilateral important cu Statele Unite – „Mega Deal” – negocierile pentru care sunt încă în curs. ”A doua opţiune este o achiziţie directă prin Mega Deal. Este o întreprindere de amploare şi mai este încă mult de parcurs”, a spus el.

Zelenski a adăugat că fondurile provenite din activele ruseşti îngheţate ar putea fi utilizate şi pentru achiziţionarea de rachete Tomahawk.

„Este cu siguranţă o opţiune bună”, a spus el, adăugând că este încă prea devreme pentru a discuta cantităţile exacte sau condiţiile potenţialelor livrări.

Preşedintele SUA, Donald Trump a declarat că Ucraina ar putea primi rachete de croazieră Tomahawk dacă Rusia refuză să urmărească o soluţionare paşnică.

Europa

