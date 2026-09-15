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Războiul SUA împotriva Iranului a costat până acum 38 de miliarde de dolari

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Războiul de şase luni al SUA împotriva Iranului a costat până acum 38 de miliarde de dolari, sumă care se estimează că va creşte cu 3 miliarde de dolari pe lună, a raportat marţi Biroul de Buget al Congresului (CBO).

Război SUA-Iran
Război SUA-Iran Foto: Shutterstock

Se estimează că războiul va duce la o creştere a inflaţiei cu 0,5% în primele trei luni ale anului 2027, conform calculelor CBO, care a centralizat cheltuielile până la data de 1 august.

Costurile în creştere au epuizat stocurile de muniţie ale SUA şi au dus la scumpirea energiei, generând îngrijorări cu privire la capacitatea ţării de a răspunde altor conflicte potenţiale şi punând presiune pe un buget federal deja suprasolicitat, scrie Agerpres.

Cifra este apropiată de suma de 37,5 miliarde de dolari raportată de secretarul apărării, Pete Hegseth, în cadrul unei audieri în Senat, pe 21 iulie.

Biroul pentru Buget a precizat că majoritatea costurilor provin din consumul rapid de muniţie, estimând că ar putea fi necesari cinci ani pentru refacerea stocurilor SUA; în august, Reuters a relatat că SUA au utilizat „practic toate" rachetele de precizie cu rază lungă de acţiune în timpul războiului.

Un raport al Inspectorului General al Pentagonului citat marţi de AFP a estimat că, între 28 februarie şi 30 iunie, operaţiunea Epic Fury împotriva Iranului a costat aproximativ 33,4 miliarde de dolari, din care 22,3 miliarde de dolari au fost cheltuite exclusiv pe muniţiile trase.

Departamentul Apărării nu a colaborat cu auditorii financiari ai Congresului, a precizat CBO. Reprezentanţii Casei Albe şi ai Departamentului Apărării nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta situaţia.

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