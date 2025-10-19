search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Putin știe cum să-l țină pe Trump pe loc”, avertizează un fost oficial NATO

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un fost oficial NATO atrage atenția că Vladimir Putin reușește să-l convingă pe Donald Trump să tragă de timp, respingând oferta Ucrainei de a face schimb între rachete cu rază lungă de acțiune și tehnologia sa de drone, considerată printre cele mai avansate din lume.

Vladimir Putin și DOnald Trump, în Alaska/FOTOEPA/EFE
Vladimir Putin și DOnald Trump, în Alaska/FOTOEPA/EFE

Decizia președintelui american Donald Trump de a refuza cererea lui Volodimir Zelenski pentru livrarea de rachete Tomahawk, în cadrul întâlnirii de vineri la Casa Albă, a declanșat un nou val de tensiuni diplomatice. În timp ce Kievul rămâne fără sprijinul militar solicitat, la Washington se discută tot mai intens despre gradul de influență pe care Kremlinul îl are asupra noii administrații americane.

Colonelul american în retragere Richard Williams, fost adjunct al Diviziei de Investiții în Apărare din cadrul NATO, a declarat pentru Kyiv Post că schimbarea bruscă de ton a lui Trump nu este deloc întâmplătoare.

„Vladimir Putin se consideră – și are unele dovezi recente – un expert în a-l convinge pe Trump să-i ofere timp. Timp pentru un război pe care, în realitate, îl pierde”, a spus Williams.

Fostul oficial explică faptul că oferta Kievului – un acord prin care Ucraina ar fi cedat aliaților europeni o parte din tehnologia sa de drone, în schimbul rachetelor Tomahawk – era „una solidă, chiar și pentru cineva neutru față de Trump”.

„Nu vorbim despre <<ajutor gratuit>> pentru Ucraina. SUA nu cheltuie proprii bani, ci vinde armament Europei, iar aceasta îl transferă mai departe Kievului. Din punct de vedere economic, Trump nu pierde nimic”, a punctat Williams.

El a subliniat că rachetele cerute de Ucraina ar fi permis lovituri de precizie în adâncimea teritoriilor ocupate de ruși – o capacitate pe care Moscova o are deja de ani buni.

Posibile înțelegeri paralele

Williams nu exclude ca Putin să fi oferit ceva la schimb. „Este pură speculație, dar logică: sprijin în Consiliul de Securitate ONU pentru una dintre ideile lui Trump, precum dezvoltarea unui resort pe plajele din Gaza – o inițiativă în linie cu interesele sale economice și relațiile cu Netanyahu”, a adăugat fostul colonel.

Despre oferta ucraineană, acesta a fost categoric: „Nici măcar secretarul de război, Peter Hegseth, nu poate contesta superioritatea dronelor ucrainene. În doar trei ani și jumătate, industria de apărare a Kievului a ajuns înaintea celor mai buni producători americani.”

Potrivit mai multor surse americane, discuțiile dintre Trump și Zelenski au fost „tensionate” și „deloc ușoare”. Înaintea întrevederii, liderul american ar fi avut o convorbire telefonică cu Putin, care i-ar fi transmis opoziția categorică față de transferul de rachete către Ucraina.

Trump, care inițial se arătase favorabil ideii, a încheiat brusc întâlnirea, spunând doar că „va vedea săptămâna viitoare”.

Ulterior, președintele american a cerut public „încetarea imediată a conflictului”, propunând ca Rusia și Ucraina să „se oprească acolo unde sunt” și să „declare ambele victoria”. O formulă ce ar lăsa Moscovei controlul asupra teritoriilor ocupate din 2022.

Refuzul lui Trump a stârnit reacții rapide din ambele tabere politice. Senatorul democrat Richard Blumenthal a cerut adoptarea urgentă a proiectului de sancțiuni bipartizan, acuzându-l pe Trump că „joacă exact în mâna lui Putin”.

„Întârzierea livrării de armament slăbește apărarea Ucrainei și oferă un avantaj strategic Rusiei. Doar trimiterea imediată a rachetelor Tomahawk și adoptarea pachetului de sancțiuni poate lovi mașinăria de război a Kremlinului”, a spus Blumenthal.

Deocamdată, la Kiev se menține tăcerea. În culise însă, există o certitudine amară: în loc să deschidă o nouă etapă de sprijin, întâlnirea de la Washington pare să fi oferit Kremlinului exact ce își dorea – timp.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
digi24.ro
image
O nouă explozie s-a produs într-un bloc din România. Primele informații indică o acumulare de gaze. Pompierii intervin
stirileprotv.ro
image
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Socol: Blocarea creșterii salariului minim înseamnă intrarea în sărăcie a 838.429 lucrători români. Nicio țară din UE nu îngheață salariul minim în 2026
mediafax.ro
image
Arena sportivă din România, aflată într-un mare oraș, care a ajuns o ruină, după ce a fost abandonată de autorități în ultimii 20 de ani. Complexul s-a umplut de gunoaie și buruieni, deși lângă el s-au construit blocuri noi
fanatik.ro
image
FOTO. Preț halucinant pe tarabele din Piața Obor: 700 de lei. „E scump, dom’le, dar ne facem și noi pofta”
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
observatornews.ro
image
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Cât zgomot ai voie să faci în curte pentru a nu fi amendat? Legea oficială
playtech.ro
image
Denis Alibec, out de la FCSB! „Nu mai vrea nici el, nu mai vrea nici Gigi!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”M-a apucat de gât și m-a ridicat de la pământ”. A agresat o asistentă medicală: ”Mi-a fost frică! Câștigă 4.000.000 €”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Românii care nu primesc pensie indiferent de vârstă. Cât trebuie să lucrezi de fapt pentru a beneficia de pensie de la stat
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Horoscop duminică, 19 octombrie. Un nativ intră într-o relație serioasă cu o persoană pe care și-o dorea demult
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze