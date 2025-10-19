„Putin știe cum să-l țină pe Trump pe loc”, avertizează un fost oficial NATO

Un fost oficial NATO atrage atenția că Vladimir Putin reușește să-l convingă pe Donald Trump să tragă de timp, respingând oferta Ucrainei de a face schimb între rachete cu rază lungă de acțiune și tehnologia sa de drone, considerată printre cele mai avansate din lume.

Decizia președintelui american Donald Trump de a refuza cererea lui Volodimir Zelenski pentru livrarea de rachete Tomahawk, în cadrul întâlnirii de vineri la Casa Albă, a declanșat un nou val de tensiuni diplomatice. În timp ce Kievul rămâne fără sprijinul militar solicitat, la Washington se discută tot mai intens despre gradul de influență pe care Kremlinul îl are asupra noii administrații americane.

Colonelul american în retragere Richard Williams, fost adjunct al Diviziei de Investiții în Apărare din cadrul NATO, a declarat pentru Kyiv Post că schimbarea bruscă de ton a lui Trump nu este deloc întâmplătoare.

„Vladimir Putin se consideră – și are unele dovezi recente – un expert în a-l convinge pe Trump să-i ofere timp. Timp pentru un război pe care, în realitate, îl pierde”, a spus Williams.

Fostul oficial explică faptul că oferta Kievului – un acord prin care Ucraina ar fi cedat aliaților europeni o parte din tehnologia sa de drone, în schimbul rachetelor Tomahawk – era „una solidă, chiar și pentru cineva neutru față de Trump”.

„Nu vorbim despre <<ajutor gratuit>> pentru Ucraina. SUA nu cheltuie proprii bani, ci vinde armament Europei, iar aceasta îl transferă mai departe Kievului. Din punct de vedere economic, Trump nu pierde nimic”, a punctat Williams.

El a subliniat că rachetele cerute de Ucraina ar fi permis lovituri de precizie în adâncimea teritoriilor ocupate de ruși – o capacitate pe care Moscova o are deja de ani buni.

Posibile înțelegeri paralele

Williams nu exclude ca Putin să fi oferit ceva la schimb. „Este pură speculație, dar logică: sprijin în Consiliul de Securitate ONU pentru una dintre ideile lui Trump, precum dezvoltarea unui resort pe plajele din Gaza – o inițiativă în linie cu interesele sale economice și relațiile cu Netanyahu”, a adăugat fostul colonel.

Despre oferta ucraineană, acesta a fost categoric: „Nici măcar secretarul de război, Peter Hegseth, nu poate contesta superioritatea dronelor ucrainene. În doar trei ani și jumătate, industria de apărare a Kievului a ajuns înaintea celor mai buni producători americani.”

Potrivit mai multor surse americane, discuțiile dintre Trump și Zelenski au fost „tensionate” și „deloc ușoare”. Înaintea întrevederii, liderul american ar fi avut o convorbire telefonică cu Putin, care i-ar fi transmis opoziția categorică față de transferul de rachete către Ucraina.

Trump, care inițial se arătase favorabil ideii, a încheiat brusc întâlnirea, spunând doar că „va vedea săptămâna viitoare”.

Ulterior, președintele american a cerut public „încetarea imediată a conflictului”, propunând ca Rusia și Ucraina să „se oprească acolo unde sunt” și să „declare ambele victoria”. O formulă ce ar lăsa Moscovei controlul asupra teritoriilor ocupate din 2022.

Refuzul lui Trump a stârnit reacții rapide din ambele tabere politice. Senatorul democrat Richard Blumenthal a cerut adoptarea urgentă a proiectului de sancțiuni bipartizan, acuzându-l pe Trump că „joacă exact în mâna lui Putin”.

„Întârzierea livrării de armament slăbește apărarea Ucrainei și oferă un avantaj strategic Rusiei. Doar trimiterea imediată a rachetelor Tomahawk și adoptarea pachetului de sancțiuni poate lovi mașinăria de război a Kremlinului”, a spus Blumenthal.

Deocamdată, la Kiev se menține tăcerea. În culise însă, există o certitudine amară: în loc să deschidă o nouă etapă de sprijin, întâlnirea de la Washington pare să fi oferit Kremlinului exact ce își dorea – timp.