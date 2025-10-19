Premierul britanic Keir Starmer propune un plan de pace pentru Ucraina, inspirat de modelul „Gaza” al lui Trump

Premierul britanic Keir Starmer a sugerat, în timpul unei convorbiri telefonice a liderilor europeni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, elaborarea unui plan de pace pentru Ucraina după modelul documentului în 20 de puncte promovat de Donald Trump pentru Fâșia Gaza, scrie publicația Axios.

Propunerea ar urma să fie dezvoltată în parteneriat cu Statele Unite și să includă, potrivit sursei, prevederi similare cu cele din planul pentru Gaza: încetarea imediată a ostilităților, schimburi de prizonieri și repatrierea corpurilor neidentificate, eliberarea deținuților, inițiative de reconstrucție, precum și crearea unei zone economice speciale. Totodată, documentul ar viza promovarea dialogului interconfesional și o etapă de tranziție monitorizată internațional.

Eficiența acestui model rămâne însă discutabilă: planul pentru Gaza este deja pus sub semnul întrebării după ce Israelul a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Militanții nu ar fi reușit să predea toate corpurile israelienilor uciși, deși se angajaseră să o facă.

În același timp, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a propus organizarea, în weekend, a unei reuniuni urgente între consilierii pentru securitate națională ai principalelor state europene, în încercarea de a coordona pozițiile privind posibila inițiativă de pace.

Discuții tensionate la Washington

Pe 17 octombrie, la Casa Albă, președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu omologul său american, Donald Trump. Surse Axios descriu întrevederea drept „tensionată”. Potrivit relatărilor, Trump l-ar fi îndemnat pe Zelenski — dar și pe Vladimir Putin — „să declare victoria” și să pună capăt războiului pe actuala linie a frontului, cu argumentul că „istoria va judeca”.

Liderul american ar fi respins, totodată, solicitarea Kievului de a obține rachete de croazieră Tomahawk, unul dintre principalele obiective ale vizitei delegației ucrainene la Washington. Trump s-ar fi declarat îngrijorat că Ucraina „caută escaladarea conflictului”, în timp ce el preferă o soluție diplomatică înaintea iernii și o reducere a pierderilor umane.

Frustrare la Washington

Tensiunile diplomatice vin pe fondul unei schimbări de ton la Washington. Potrivit presei germane, cancelarul german, Friedrich Merz, a scris pe platforma X că, după întâlnirea Trump–Zelenski, „ceea ce are nevoie Ucraina acum este un plan de pace”. El a sugerat că discuțiile nu s-au desfășurat conform așteptărilor Kievului.

Între timp, Trump și Putin ar urma să se întâlnească în următoarele două săptămâni la Budapesta — un pas care ar putea redefini echilibrul diplomatic în jurul conflictului ucrainean.

Livrarea rachetelor Tomahawk ar fi schimbat semnificativ capacitatea de lovire a Ucrainei, acestea având o rază de acțiune de până la 2.500 de kilometri. Washingtonul a evitat însă o astfel de decizie, avertizând că un asemenea pas ar însemna o nouă etapă de escaladare — lucru denunțat în repetate rânduri și de Moscova.

În lipsa unui acord clar, Ucraina continuă să folosească drone produse local pentru atacuri asupra infrastructurii petroliere ruse, o strategie menită să erodeze resursele economice ale Kremlinului.