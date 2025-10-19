Video Reacția bizară a lui Trump la protestele care-l vizează: împroașcă protestatarii cu un lichid maro, într-un clip generat cu AI

Președintele Donald Trump a publicat un mesaj pe Truth Social, însoțit de un clip generat cu inteligență artificială, în care apare purtând o coroană, pilotând un avion de vânătoare „KING TRUMP” și bombardând o mulțime de protestatari „No Kings” cu un lichid maro.

Videoclipul, distribuit atât pe conturile personale, cât și pe cele oficiale ale președintelui, îl arată pe Trump zburând deasupra unei mulțimi de protestatari, într-un decor ce pare a fi Times Square.

Avionul varsă apoi lichidul maro peste demonstranți, în timp ce pe fundal se aude melodia „Danger Zone” a lui Kenny Loggins — o trimitere evidentă la filmele din seria „Top Gun”.

Aproape șapte milioane de americani au participat, sâmbătă, la a doua rundă de proteste „No Kings” („Fără regi”), pentru a-și exprima opoziția față de ceea ce numesc agenda „autoritară” a lui Trump.

În Chicago, un oraș aflat în centrul represiunii lui Trump împotriva imigranților, mii de oameni au ieșit în stradă cu pancarte improvizate și afișe pe care scria „Hands Off Chicago” („Nu vă atingeți de Chicago”).

→ Imaginea 1/6: 'No Kings' Protest: Chicago FOTO Profimedia

Republicanii consideră că aceste proteste reprezintă mitinguri „anti-America”.

„Noi îi spunem «mitingul celor care urăsc America», ce va avea loc sâmbătă. Să vedem cine se va prezenta acolo”, a spus purtătorul de cuvânt al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson miercuri, la o conferință de presă cu alți lideri republicani.

„Pun pariu că veți vedea susținători Hamas, antifa, marxiști în toată splendoarea lor – oameni care nu vor să apere adevărurile fundamentale ale acestei republici.”

În schimb, democrații și organizatorii protestelor au respins miercuri acuzațiile, declarând că protestele vor fi pașnice, mintind că la mitingurile din iunie au fost relativ puține incidente.

„Președintele Camerei, Mike Johnson, a spus că acesta este un «miting celor care urăsc America» doar pentru că oamenii ies să-și exprime îngrijorarea față de reducerile masive la sănătate și față de alunecarea spre autoritarism. Nu este un miting care urăște America, este un miting care iubește America”, a spus senatorul Bernie Sanders (independent – Vermont) miercuri.