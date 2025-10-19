search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Trump a publicat imagini cu distrugerea unui submarin cu droguri: „Cel puțin 25.000 de americani ar fi murit”

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a făcut publice pe rețeaua sa socială imagini declasificate care arată distrugerea unui mini-submarin ce transporta droguri și se îndrepta spre Statele Unite. Liderul de la Casa Albă susține că, dacă n-ar fi intervenit, cel puțin 25.000 de americani ar fi murit.

Am avut marea onoare de a distruge un submarin foarte mare care transporta droguri și care se îndrepta spre Statele Unite pe o rută de tranzit binecunoscută pentru traficul de narcotice. Serviciile secrete americane au confirmat că această navă era încărcată în principal cu fentanil și alte narcotice ilegale. La bordul navei se aflau patru narcoteroriști cunoscuți. Doi dintre teroriști au fost uciși. Cel puțin 25.000 de americani ar fi murit dacă aș fi permis acestui submarin să ajungă la țărm. Cei doi teroriști supraviețuitori sunt returnați în țările lor de origine, Ecuador și Columbia, pentru a fi arestați și judecați. Niciun membru al forțelor armate americane nu a fost rănit în timpul acestei operațiuni. Sub comanda mea, Statele Unite ale Americii nu vor tolera traficul de droguri ilegale de către narcoteroriști, pe uscat sau pe mare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Trump pe Truth Social.

În videoclipul publicat se poate observa submarinul deplasându-se chiar sub suprafața apei, iar ulterior fiind lovit din aer, ceea ce provoacă două explozii consecutive.

SUA

