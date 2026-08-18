Procesul care poate schimba total algoritmii Facebook și Instagram. Meta riscă să plătească 200 de miliarde de dolari

Meta riscă sancțiuni uriașe în procesul din California, dar miza depășește cu mult amenzile. Un verdict nefavorabil ar putea obliga compania să facă schimbări majore la Facebook și Instagram, inclusiv să modifice algoritmi și funcții concepute pentru a crește interacțiunile.

Pledoariile în procesul în care procurorul general al Californiei, Rob Bonta, conduce o acțiune comună împotriva Meta, după o serie de acuzații potrivit cărora compania ar fi încurajat comportamentele care creează dependență în rândul adolescenților și copiilor, încep marți. Juriul a fost desemnat săptămâna trecută, la tribunalul federal din Oakland, potrivit CNBC.

Procesul implică o coaliție formată din procurorii generali din 29 de state, într-un dosar comun deschis în 2023. Cauza va fi susținută de avocați care reprezintă California, Colorado, New Jersey și Kentucky.

Miza este uriașă, în condițiile în care oficiali guvernamentali din întreaga țară încearcă să tragă Meta la răspundere pentru presupuse încălcări ale legislației federale și statale, inclusiv ale Legii privind protecția vieții private a copiilor în mediul online (COPPA) și ale mai multor legi privind protecția consumatorilor.

Experții din industrie consideră că acesta ar putea fi momentul „Big Tobacco” al rețelelor sociale, iar Meta se află în centrul acestui demers. În anii 1990, companiile producătoare de tutun au fost obligate să plătească miliarde de dolari pentru că au indus publicul în eroare cu privire la siguranța și posibilele efecte nocive ale produselor lor. Ulterior, puterea și influența acestor companii s-au diminuat semnificativ.

Proces pierdut în New Mexico

La începutul acestei luni, Meta a pierdut un proces în New Mexico, în urma căruia compania va trebui să facă anumite modificări serviciilor sale și să plătească aproape un miliard de dolari. California are însă o asemenea putere și influență încât un verdict nefavorabil pentru Meta în statul său de origine ar putea duce la sancțiuni mult mai mari, inclusiv la o reformare amplă a serviciilor, care să impună modificări fundamentale ale unor algoritmi esențiali.

„California contează mai mult decât orice altă jurisdicție din SUA. Aici compania este supusă celei mai extinse autorități juridice, iar ceea ce se întâmplă în acest stat este urmărit în întreaga lume”, a declarat Julia Powles, director executiv al Institutului UCLA pentru Tehnologie, Drept și Politici.

Raúl Torrez, procurorul general din New Mexico, care tocmai a obținut victoria în instanță, a declarat pentru CNBC că efectele ar putea fi „astronomice” pentru o companie care obține 98% din venituri din publicitatea online.

Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, se bazează pe banii generați de divizia dominantă de publicitate a companiei pentru a finanța investițiile masive în inteligență artificială, care ar putea ajunge la 145 de miliarde de dolari în acest an.

Judecătorul din New Mexico a ordonat Meta să plătească 567 de milioane de dolari într-un fond destinat măsurilor de remediere, în cadrul celei de-a doua etape a unui proces referitor la acuzații de exploatare sexuală a copiilor.

În luna martie, în prima etapă a procesului, un juriu a stabilit că Meta trebuie să plătească 375 de milioane de dolari pentru încălcarea legii statului privind practicile comerciale neloiale. Meta a declarat că nu este de acord cu decizia din New Mexico și intenționează să facă apel.

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Procesele vizează modul în care sunt concepute platformele

Deși detaliile diferă de la un proces la altul, toate cauzele se concentrează pe presupusele efecte nocive ale modului în care sunt concepute aplicații precum Facebook și Instagram.

În New Mexico, Meta a fost obligată să îmbunătățească „modelele și instrumentele de verificare a vârstei” folosind inteligența artificială și să încerce „să dezvolte, în termen de doi ani, un model dedicat de predicție pentru identificarea utilizatorilor cu vârsta sub 13 ani”.

Printre celelalte măsuri se numără simplificarea procedurii prin care poate fi raportată utilizarea platformelor de către minori și colaborarea „cu școli sau cu o organizație pentru siguranța copiilor pentru crearea unui portal de raportare prin care administratorii școlilor să poată semnala conturile suspectate că aparțin unor utilizatori cu vârsta sub 13 ani, pe orice platformă de socializare”.

Meta și YouTube, platforma deținută de Google, au pierdut un proces în martie, când un juriu din Los Angeles a stabilit că cele două companii au fost neglijente și nu i-au avertizat pe utilizatori cu privire la pericolele asociate utilizării platformelor.

California ar putea impune schimbări majore la Meta

Bonta, numit procuror general în 2021 de guvernatorul Gavin Newsom, a declarat luni, într-un comunicat, că una dintre cele mai importante responsabilități ale sale este „să ne protejeze copiii de pericole”.

Meta a transmis, la rândul său, că „afirmațiile limitate” ale coaliției procurorilor generali sunt nefondate, iar solicitările financiare sunt „vădit disproporționate”.

„Procurorii generali nu prezintă nicio dovadă că cineva din statele lor a fost indus în eroare, susțin că funcții inofensive, precum posibilitatea de a avea un cont Instagram suplimentar, le-ar fi făcut rău locuitorilor și încearcă să sancționeze Meta pentru probleme care afectează întreaga industrie, precum verificarea vârstei”, a transmis compania.

Avocații Meta au afirmat anterior că procesul comun intentat de procurorii generali ai statelor ar putea duce la despăgubiri de până la 1.400 de miliarde de dolari. Avocații statelor le-au spus săptămâna trecută judecătoarei federale Yvonne Gonzalez Rogers, care prezidează procesul, că o sumă de 200 de miliarde de dolari este mai probabilă.

„Te-ai putea trezi cu un verdict al cărui titlu ar fi, așa cum am spus, astronomic”, a declarat Torrez.

Schimbarea algoritmilor ar putea fi mai importantă decât amenzile

Dincolo de bani, schimbările pe care Meta ar putea fi obligată să le implementeze în cazul unei înfrângeri în California ar putea fi mult mai grave pentru companie, a declarat Laura Marquez-Garrett, avocat al Social Media Victims Law Center.

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„Au posibilitatea, pe care reclamanții privați de regulă nu o au, de a obliga efectiv aceste companii, prin intermediul sistemului judiciar, să își schimbe modelul de afaceri, deciziile privind designul și toate celelalte aspecte”, a spus Marquez-Garrett, care a lucrat la procesul recent din Los Angeles, în cadrul unei conferințe de presă de vineri.

Procurorii generali ai statelor au declarat într-un document depus la instanță că solicită „măsuri permanente, la nivel național, și nu de la stat la stat, pentru a împiedica actele și practicile ilegale ale Meta” în cazul încălcării prevederilor COPPA.

Dacă Meta va fi găsită vinovată de încălcarea legislației federale, statele vor ca firma să șteargă toate datele personale ale copiilor cu vârsta sub 13 ani, precum și „algoritmii și modelele” antrenate folosind aceste informații.