Mark Zuckerberg se apără în procesul istoric privind dependența de rețelele sociale. Spune că utilizatorii Instagram mint în legătura cu vârsta lor

Directorul general al Meta Platforms și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a apărat practicile de verificare a vârstei ale Instagram, în timpul mărturiei sale în procesul istoric privind dependența de rețelele sociale. Zeci de părinți îl acuză că a provocat moartea copiilor lor după dependența de social media.

Zuckerberg a depus mărturie pentru prima dată în fața unui juriu într-un proces intentat împotriva Meta, compania-mamă a Instagram, și Google, fiind acuzate că au proiectat produse care creează dependență și provoacă daune utilizatorilor, în special minorilor.

Procesul a fost deschis de o tânără în vârstă de 20 de ani, care susține că utilizarea rețelelor sociale înainte de vârsta de 10 ani a făcut-o dependentă de tehnologie și i-a agravat depresia și gândurile suicidare, relatează EFE și Agerpres.

În fața juriului, Zuckerberg a afirmat că Instagram nu a permis niciodată accesul utilizatorilor sub 13 ani și că politica platformei a fost clară în această privință. Totuși, el a atras atenția că unii utilizatori mint în legătură cu vârsta lor pentru a avea acces la servicii.

„Cred că există un grup de persoane, posibil semnificativ, care mint în legătură cu vârsta lor pentru a utiliza serviciile noastre”, a declarat Mark Zuckerberg, în vârstă de 41 de ani.

Avocații reclamantei au contestat această poziție, prezentând un document potrivit căruia, până în 2018, aproximativ patru milioane de utilizatori Instagram aveau sub 13 ani, reprezentând circa 30% dintre copiii cu vârste între 10 și 12 ani din Statele Unite, conform informațiilor citate de Los Angeles Times.

În prima zi de audieri, Zuckerberg a respins și acuzațiile potrivit cărora ar fi primit îndrumări speciale despre cum să depună mărturie. Deși a mai fost audiat în fața Congresului SUA, acesta este primul proces în care trebuie să apere una dintre platformele sale în fața unui juriu. Au fost prezenți și zeci de părinţi care îl acuză, în parte, că a provocat moartea copiilor lor.

„Ne aşteptăm ca el să îşi asume responsabilitatea pentru că a dezvoltat produse care creează dependenţă”, a declarat Lori Schott, a cărei fiică s-a sinucis după ani de luptă cu ceea ce ea descrie drept dependență de social media. Femeia susține că firmele de tehnologie știau că tacticile lor de design afectau sănătatea mintală a tinerilor.

Procesul, început pe 9 februarie la Curtea Superioară din Los Angeles, este programat să dureze cel puțin șase săptămâni și ar putea crea un precedent pentru soluționarea a aproximativ 1.500 de procese similare din SUA împotriva companiilor de social media.

În paralel, Meta se confruntă și cu un proces intentat de statul New Mexico, în care este acuzată că platformele sale au facilitat distribuirea de conținut dăunător minorilor și nu au reușit să protejeze copiii de abuzuri online.