Meta, găsită vinovată într-un proces privind siguranța copiilor. Compania trebuie să plătească 375 de milioane de dolari

Un juriu a stabilit că Meta a încălcat legislația din statul american New Mexico, într-un proces în care compania era acuzată că nu a avertizat utilizatorii cu privire la pericolele platformelor sale și că nu a protejat copiii de prădătorii sexuali, transmite CNN.

Juriul a găsit Meta vinovată pentru toate capetele de acuzare, inclusiv pentru practicile comerciale „neloiale şi înşelătoare” şi „abuzive” la care s-a angajat în mod intenţionat, şi a obligat compania să plătească despăgubiri în valoare de 375 de milioane de dolari.

Decizia marchează prima dată când Meta este trasă la răspundere într-un proces cu juriu pentru probleme legate de siguranța copiilor și adolescenților pe platformele sale, după ani de îngrijorări exprimate de părinți, activiști și autorități.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că Meta nu este de acord „cu respect” și intenționează să facă apel împotriva deciziei.

Procurorul general al statului New Mexico, Raúl Torrez, a dat în judecată Meta în 2023, acuzând compania că a creat un „teren propice” pentru prădătorii de copii pe platformele Facebook și Instagram, acuzații pe care compania le neagă.

Deși suma acordată este mai mică decât despăgubirile de miliarde de dolari cerute inițial, o etapă ulterioară a procesului ar putea obliga compania să facă modificări ale platformelor și să plătească penalități suplimentare.

Cazul face parte dintr-un val mai amplu de procese împotriva marilor platforme de socializare, legate de siguranța utilizatorilor tineri. În paralel, un juriu din Los Angeles analizează un caz separat împotriva Meta și YouTube, în care companiile sunt acuzate că au creat funcții care creează dependență și afectează sănătatea mintală a adolescenților.

Procesul din New Mexico a inclus mărturii ale directorilor Meta și ale unor foști angajați deveniți avertizori de integritate. Juriul a analizat dacă firma a făcut declarații înșelătoare privind siguranța platformelor sau dacă a proiectat în mod conștient produse care pot dăuna copiilor.

„Lucrăm din greu pentru a asigura siguranţa oamenilor pe platformele noastre şi suntem conştienţi de provocările legate de identificarea şi eliminarea actorilor rău intenţionaţi sau a conţinutului dăunător. Vom continua să ne apărăm cu fermitate şi rămânem încrezători în istoricul nostru de protejare a adolescenţilor online”, a transmis compania.

De cealaltă parte, Raúl Torrez a numit verdictul „o victorie istorică pentru fiecare copil şi familie care a plătit preţul pentru alegerea Meta de a pune profitul înaintea siguranţei copiilor”.

Ancheta autorităților din New Mexico a inclus crearea unor conturi false care imitau copii pe Facebook și Instagram. Potrivit procurorilor, aceste conturi au fost expuse rapid la conținut sexual și au fost contactate de adulți, inclusiv de persoane ulterior arestate într-o operațiune sub acoperire.

Cazul a ridicat și îngrijorări privind criptarea end-to-end pe Instagram, care ar putea îngreuna identificarea prădătorilor. Meta a anunțat că va renunța la această funcție pentru mesajele directe pe Instagram în cursul acestui an, precizând că utilizatorii pot folosi în continuare criptarea pe WhatsApp.

Compania susține însă că a investit masiv în siguranță și că aproximativ 40.000 de angajați lucrează la protejarea utilizatorilor pe platformele sale.