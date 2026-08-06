Mark Carney, premierul Canadei, a făcut o remarcă ironică la adresa președintelui american Donald Trump după ce teleprompterul utilizat în timpul unei conferințe de presă la Toronto s-a defectat.

În timp ce prezenta măsuri privind politica locuințelor, Carney a întrerupt discursul pentru a semnala problema tehnică și a stârnit râsete în sală printr-o referire aparentă la reacțiile anterioare ale liderului de la Casa Albă, potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres.

„Aş vrea să vă informez că teleprompterul a încetat să funcţioneze. Spre deosebire de un lider mondial, nu văd acest lucru ca pe o conspiraţie”, a declarat premierul canadian.

Potrivit Reuters, comentariul a făcut aluzie la un episod în care Donald Trump a cerut o investigație după ce a întâmpinat probleme tehnice în timpul unui discurs susținut la Adunarea Generală a ONU.

Ironia premierului canadian vine pe fondul unor relații tensionate între Ottawa și Washington.

După revenirea lui Trump la Casa Albă, disputele comerciale dintre cele două țări s-au intensificat, iar liderul american a făcut în repetate rânduri referiri la Canada ca la un posibil „al 51-lea stat” al SUA.

Carney s-a poziționat constant împotriva politicilor comerciale promovate de administrația Trump și a pledat pentru reducerea dependenței economice și diplomatice a Canadei față de Statele Unite.

Pentru Carney, tensiunile cu Washingtonul par să fi consolidat sprijinul intern. După ce l-a înlocuit pe fostul premier Justin Trudeau și a câștigat alegerile în fața conservatorului Pierre Poilievre, liderul canadian beneficiază de cote ridicate de popularitate.