Premierul canadian Mark Carney propune o „punte” comercială între UE și Indo-Pacific, într-un posibil nou bloc fără Trump

Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că este dispus să „intermedieze o punte” între Uniunea Europeană și blocul comercial din Indo-Pacific, într-o inițiativă care ar putea duce la formarea unui nou parteneriat economic major, într-un moment de tensiuni crescute cu Washingtonul.

Declarațiile au fost făcute după ce publicația POLITICO a relatat că Ottawa conduce discuții preliminare între UE și statele membre ale Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

„Putem ajuta la construirea unei punți între cele două”, a spus Carney, în cadrul unei conferințe de presă la Montreal, unde a prezentat noua strategie industrială de apărare a Canadei.

El a descris inițiativa drept o oportunitate de a crea „un bloc comercial bazat pe reguli, cu un miliard și jumătate de oameni și economii complementare”, deschis și altor extinderi.

Ce ar presupune acordul

CPTPP reunește state precum Canada, Regatul Unit, Japonia, Australia, Mexic, Noua Zeelandă, Vietnam, Singapore și Malaezia.

Potrivit planurilor discutate, aproape 40 de țări de pe două continente ar putea negocia reguli comune privind „originea produselor” — criterii care stabilesc naționalitatea economică a bunurilor. Un astfel de acord ar permite producătorilor din ambele blocuri să facă schimb de mărfuri și componente într-un sistem de tarife reduse, printr-un mecanism cunoscut drept „cumulation”.

Carney a subliniat că Ottawa se află „într-o poziție unică”, fiind atât membră CPTPP, cât și parte a acordului comercial CETA cu UE. El a precizat că a discutat ideea cu premierii Australiei și Noii Zeelande, dar și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu președintele Consiliului European, António Costa.

Ministrul canadian al Comerțului Internațional, Maninder Sidhu, a declarat că legături mai strânse între UE și CPTPP ar consolida lanțurile de aprovizionare și ar întări sistemul comercial bazat pe reguli.

Merz și provocarea europeană

În Europa, cancelarul german Friedrich Merz încearcă, la rândul său, să repoziționeze țara într-un context internațional tot mai instabil. El a avertizat că „vechea ordine se destramă într-un ritm amețitor”, într-o lume marcată de forță brută și tensiuni geopolitice.

Merz se confruntă însă cu dificultăți pe plan intern. Sondajele arată că formațiunea sa, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), este devansată de partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD). Economia germană rămâne fragilă, cu o creștere estimată la aproximativ 1% în 2026, după un an aproape stagnant.

Invazia Rusiei în Ucraina a expus dependența Berlinului de gazul rusesc, în timp ce tarifele impuse de Washington au afectat modelul german bazat pe exporturi. În plus, competiția cu Vladimir Putin și Xi Jinping pe scena globală complică și mai mult ecuația strategică.

O miză politică majoră

Pentru Carney, tensiunile cu Washingtonul par să fi consolidat sprijinul intern. După ce l-a înlocuit pe fostul premier Justin Trudeau și a câștigat alegerile în fața conservatorului Pierre Poilievre, liderul canadian beneficiază de cote ridicate de popularitate.

În Germania, însă, miza este diferită. Alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, programate în septembrie, ar putea întări poziția AfD și redeschide dezbaterea privind așa-numitul „cordon sanitar” împotriva extremei drepte.

Într-un climat global dominat de incertitudine, liderii occidentali încearcă să găsească noi formule de cooperare. Dacă inițiativa canadiană va prinde contur, ea ar putea redesena arhitectura comerțului internațional — și ar marca o nouă etapă în relațiile dintre Europa și regiunea Indo-Pacific.