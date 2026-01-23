search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump retrage invitația adresată premierului Canadei de a se alătura „Consiliului pentru Pace”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Donald Trump a declarat joi, 22 ianuarie, că retrage o invitaţie adresată anterior premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”.

Donald Trump și Mark Carney/FOTO: Captură video
Donald Trump și Mark Carney/FOTO: Captură video

Într-o postare pe Truth Social adresată lui Carney, Trump a scris că respectivul consiliu îşi retrage invitaţia pentru liderul Canadei de a se alătura la ceea ce el a numit „cel mai prestigios consiliu de lideri reunit vreodată, în orice moment”, scrie News.ro.

Vă rugăm ca această scrisoare să servească drept notificare oficială că Board of Peace îşi retrage invitaţia pe care v-a adresat-o în legătură cu aderarea Canadei”, a scris Trump.

Premierul Canadei, Mark Carney, a lansat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, unul dintre cele mai directe și incomode diagnostice ale ordinii internaționale postbelice: sistemul global bazat pe reguli, dominat timp de decenii de Statele Unite, s-a încheiat. Nu asistăm la o ajustare temporară, ci la o ruptură profundă. „Puterile mijlocii trebuie să acționeze împreună, pentru că dacă nu suntem la masă, suntem în meniu”, a declarat, la Davos, premierul canadian Mark Carney.

Joi, preşedintele a prezentat Consiliul pentru Pace la Davos, în Elveţia.

La Davos, președintele Donald Trump a inaugurat „Consiliul pentru Pace”, o inițiativă propusă de acesta și adresată altor circa 60 de lideri mondiali, inclusiv aliați SUA și lideri autoritari precum Vladimir Putin, Aleksandr Lukașenko sau Xi Jinping.  

Odată ce acest consiliu va fi complet format, putem face aproape orice dorim și o vom face împreună cu Națiunile Unite”, a declarat el la Davos. „Întotdeauna am spus că Națiunile Unite au un potențial extraordinar. Nu l-au folosit, dar există un potențial extraordinar.”

Trump sugerase anterior că „Consiliul pentru Pace”, pe care l-a format în principal pentru a ajuta la reconstrucția Gazei, „ar putea” înlocui în cele din urmă ONU. Dar joi a spus că dorește ca cele două să lucreze împreună, susținând că acest lucru ar putea duce la „ceva foarte, foarte unic pentru lume”.

Totuși, el a avut cuvinte dure la adresa performanței actuale a ONU, susținând că aceasta a jucat un rol redus în medierea conflictelor pe care Trump le numără printre așa-numitele războaie pe care crede că le-a încheiat.

Mark Carney, care l-a criticat în repetate rânduri pe Trump pentru subminarea „ordinii globale bazate pe reguli” şi pentru impunerea unor tarife punitive, intenţiona să se alăture consiliului cu anumite condiţii, potrivit CNN. El a precizat că detaliile, inclusiv cele financiare, nu au fost încă stabilite.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
digi24.ro
image
S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români
gandul.ro
image
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
mediafax.ro
image
Surpriza neplăcută lăsată moștenire de Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Suma pe care o cere în instanță un dezvoltator imobiliar după ce fostul primar i-a blocat autorizațiile
fanatik.ro
image
Cum vrea Trump să controleze bucăți din Groenlanda fără să o anexeze
libertatea.ro
image
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Mircea Lucescu, internat de urgență!
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Guvernul anunță pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. „Nu se aplică pensiilor contributive”
antena3.ro
image
Bucureştenii ţinuţi în frig şi taxaţi se unesc împotriva Termoenergetica. Compania îi ameninţă cu penalizări
observatornews.ro
image
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Cum scapi de gheața din curte fără să distrugi cimentul. Metode sigure
playtech.ro
image
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Lovitură pentru tot fotbalul românesc! Ce șansă ratează SuperLiga
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântat Mario Alin. Anunțul făcut de familia adolescentului
kanald.ro
image
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
wowbiz.ro
image
Cum arată legitimaţia pe care niciun român nu ar vrea să o vadă în 2026. Ordinul a intrat în vigoare FOTO
romaniatv.net
image
Mutarea care schimbă jocul. Ce cadou îi face Trump lui Zelenski
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un aristocrat milionar de 79 de ani caută o femeie pentru a avea un moștenitor. Condițiile bizare impuse femeii care rămâne cu averea
actualitate.net
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Prințesa Alice de Battenberg profimedia 0379463753 jpg
Prințesa internată la azilul de nebuni! Soacra Reginei Elisabeta, tratată inuman pentru schizofrenie de însuși Sigmund Freud
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Fursecuri nuci cu crema Sursa foto shutterstock 558061027 jpg
Fursecuri „nuci‟ cu cremă. Mai fragede nu există!
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi

OK! Magazine

image
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Majoritatea infarctelor și accidentelor cerebrale au acești 4 factori de risc