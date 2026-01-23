Trump retrage invitația adresată premierului Canadei de a se alătura „Consiliului pentru Pace”

Președintele Donald Trump a declarat joi, 22 ianuarie, că retrage o invitaţie adresată anterior premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”.

Într-o postare pe Truth Social adresată lui Carney, Trump a scris că respectivul consiliu îşi retrage invitaţia pentru liderul Canadei de a se alătura la ceea ce el a numit „cel mai prestigios consiliu de lideri reunit vreodată, în orice moment”, scrie News.ro.

„Vă rugăm ca această scrisoare să servească drept notificare oficială că Board of Peace îşi retrage invitaţia pe care v-a adresat-o în legătură cu aderarea Canadei”, a scris Trump.

Premierul Canadei, Mark Carney, a lansat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, unul dintre cele mai directe și incomode diagnostice ale ordinii internaționale postbelice: sistemul global bazat pe reguli, dominat timp de decenii de Statele Unite, s-a încheiat. Nu asistăm la o ajustare temporară, ci la o ruptură profundă. „Puterile mijlocii trebuie să acționeze împreună, pentru că dacă nu suntem la masă, suntem în meniu”, a declarat, la Davos, premierul canadian Mark Carney.

Joi, preşedintele a prezentat Consiliul pentru Pace la Davos, în Elveţia.

La Davos, președintele Donald Trump a inaugurat „Consiliul pentru Pace”, o inițiativă propusă de acesta și adresată altor circa 60 de lideri mondiali, inclusiv aliați SUA și lideri autoritari precum Vladimir Putin, Aleksandr Lukașenko sau Xi Jinping.

„Odată ce acest consiliu va fi complet format, putem face aproape orice dorim și o vom face împreună cu Națiunile Unite”, a declarat el la Davos. „Întotdeauna am spus că Națiunile Unite au un potențial extraordinar. Nu l-au folosit, dar există un potențial extraordinar.”

Trump sugerase anterior că „Consiliul pentru Pace”, pe care l-a format în principal pentru a ajuta la reconstrucția Gazei, „ar putea” înlocui în cele din urmă ONU. Dar joi a spus că dorește ca cele două să lucreze împreună, susținând că acest lucru ar putea duce la „ceva foarte, foarte unic pentru lume”.

Totuși, el a avut cuvinte dure la adresa performanței actuale a ONU, susținând că aceasta a jucat un rol redus în medierea conflictelor pe care Trump le numără printre așa-numitele războaie pe care crede că le-a încheiat.

Mark Carney, care l-a criticat în repetate rânduri pe Trump pentru subminarea „ordinii globale bazate pe reguli” şi pentru impunerea unor tarife punitive, intenţiona să se alăture consiliului cu anumite condiţii, potrivit CNN. El a precizat că detaliile, inclusiv cele financiare, nu au fost încă stabilite.