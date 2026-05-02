Declarația lui Trump despre Cuba care a stârnit râsete: „Ei vor spune: «Vă mulţumim foarte mult, ne predăm»”

Președintele SUA, Donald Trump, a stârnit râsetele celor prezenţi la conferinţa de presă pe care a susţinut-o vineri, 1 mai, după ce a făcut o remarcă în registru ironic privind o posibilă preluare a Cubei de către Statele Unite, sugerând că o astfel de acțiune ar putea avea loc în drumul de întoarcere din conflictul din Iran, relatează AP.

Trump a precizat mai întâi că prioritatea sa este finalizarea conflictului în curs.

„O să terminăm mai întâi una, îmi place să duc lucrurile la bun sfârşit”, a spus Donald Trump referindu-se la războiul din Iran, continuând cu un scenariu ipotetic în care o navă militară americană ar ajunge în apropierea Cubei, iar reacția autorităților de acolo ar fi una de capitulare imediată.

„În drum înapoi din Iran, vom avea una dintre marile noastre nave, poate portavionul USS Abraham Lincoln, cel mai mare din lume. Îl vom aduce acolo, va opri la vreo 100 de metri de ţărm, iar ei vor spune: Vă mulţumim foarte mult, ne predăm”, a spus el despre liderii cubanezi.

În timpul declarației, Donald Trump părea să zâmbească ironic, iar reacția publicului a fost una de amuzament.

Comentariile vin într-un moment tensionat în relațiile dintre Washington și Havana, pentru că, în aceeași zi, liderul american a semnat un ordin executiv care extinde sancțiunile SUA împotriva guvernului cubanez și a entităților afiliate acestuia.

Decizia a fost anunțată în contextul în care în Cuba au avut loc manifestații de 1 Mai, autoritățile organizând parade pentru „apărarea patriei” și denunțând ceea ce au descris drept amenințări de agresiune militară din partea Statelor Unite.

În acest context, declarațiile lui Trump, chiar dacă formulate în cheie ironică, se înscriu într-un discurs mai amplu privind politica externă americană și presiunea exercitată asupra regimului de la Havana.