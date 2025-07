Cel puţin 34 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte opt au fost date dispărute, sâmbătă, după naufragiul unei ambarcaţiuni turistice care transporta peste 50 de persoane, în Golful Halong, una din destinaţiile cele mai populare din Vietnam.

Ambarcațiunea „Wonder Sea”, cu 48 de pasageri şi cinci membri ai echipajului, s-a răsturnat din cauza unei ploi torenţiale care s-a declanşat brusc sâmbătă după-amiază, în timp ce se afla în acest golf, clasat în patrimoniul mondial al UNESCO, a transmis AFP, citată de Agerpres.

Printre pasageri se aflau și mai mulți copii.

„Am respirat adânc, am înotat printr-un pasaj, m-am scufundat şi apoi am ieşit la suprafaţă. Am strigat după ajutor şi am fost tras într-o barcă de soldaţii de la bord", a povestit un copil în vârstă de 10 ani, supravieţuitor, pentru media de stat VietnamNet.

Operaţiunile de salvare continuă, alte opt persoane fiind încă dispărute.

Pham Minh Chinh, premierul Vietnamului, a prezentat condoleanţe victimelor şi a cerut ministerelor Apărării şi Securităţii Publice să urgenteze operaţiunile de căutare şi salvare.