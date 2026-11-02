 Planul controversat al SUA: reluarea livrărilor de gaz rusesc către Europa prin Ucraina | adevarul.ro
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Ministrul Justiției, Radu Marinescu, invitat la „Interviurile Adevărul”

Planul controversat al SUA: reluarea livrărilor de gaz rusesc către Europa prin Ucraina

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Administrația americană susține reluarea rapidă a exporturilor de gaze naturale rusești către Europa prin conductele care traversează Ucraina, în cadrul unor negocieri menite să obțină un armistițiu în sectorul energetic înaintea iernii, potrivit The Wall Street Journal.

Petrol gaze Rusia FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Propunerea a fost discutată în septembrie de emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff în timpul vizitelor la Moscova și Kiev, potrivit sursei citate. Planul ar presupune comercializarea gazului rusesc prin intermediul unei companii americane, pentru a evita restricțiile impuse de sancțiunile europene.

Washingtonul consideră că redeschiderea accesului Rusiei pe piața europeană a gazelor ar putea reprezenta un stimulent pentru Kremlin să accepte un armistițiu energetic și, ulterior, negocieri de pace mai ample. În același timp, Ucraina ar beneficia de venituri din taxele de tranzit percepute pentru transportul gazelor prin rețeaua sa de conducte.

Surse citate de publicația americană susțin că oficialii Casei Albe au propus inclusiv ca veniturile obținute de Rusia din vânzarea gazelor să fie depuse într-un cont escrow - n.r. un cont special, administrat de o terță parte neutră, de regulă o bancă sau o instituție financiară, în care sunt depuși bani până când sunt îndeplinite anumite condiții stabilite prin acord - pentru a împiedica utilizarea fondurilor în finanțarea războiului.

Ideea întâmpină rezistență în UE

Inițiativa se lovește însă de opoziția mai multor state europene.

Uniunea Europeană și-a propus eliminarea completă a importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, iar numeroși lideri europeni consideră dependența energetică de Moscova o vulnerabilitate strategică.

Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, a afirmat recent că interdicția privind gazele rusești ar trebui să fie permanentă, chiar și în eventualitatea încheierii unui acord de pace.

Discuțiile au loc într-un context complicat pentru piața energetică europeană. Rezervele de gaze ale continentului sunt sub media ultimilor ani, iar costurile energiei au crescut pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al războiului dintre Rusia și Ucraina, potrivit WSJ,

O  nouă rundă de negocieri trilaterale între SUA, Rusia și Ucraina este programată pentru mijlocul lunii noiembrie, la Abu Dhabi, unde armistițiul energetic ar putea reveni pe agenda discuțiilor.

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