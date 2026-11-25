Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că va căuta soluții pentru suplimentarea numărului de locuri la rezidențiat, astfel încât toți candidații care au obținut punctajul de trecere la concursul din 2026 să își poată continua pregătirea profesională în România.

Anunțul vine după finalizarea repartiției locurilor și posturilor scoase la concurs în acest an, încheiată marți seară. Potrivit ministrului, peste 7.000 de absolvenți ai facultăților de medicină s-au înscris la examen, iar mai mult de 6.000 au obținut punctajul de trecere. Cu toate acestea, peste 800 de candidați care au promovat concursul nu au prins un loc sau un post de rezident.

Rogobete susține că situația a fost generată de numărul insuficient de locuri aprobate prin hotărâre de guvern în iunie 2026, în timpul mandatului de premier interimar al lui Ilie Bolojan. Ministrul a criticat decizia, invocând declarațiile fostului premier potrivit cărora România ar avea mai mulți absolvenți de medicină decât ar necesita sistemul de rezidențiat.

„Din păcate, numărul de locuri la rezidențiat, aprobat prin hotărâre de guvern în luna iunie 2026 de către Ilie Bolojan, este subdimensionat”, a afirmat Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

Ministrul a atras atenția asupra consecințelor acestei decizii, în condițiile în care sute de tineri care au trecut examenul nu au putut ocupa un loc pentru continuarea pregătirii.

Rogobete promite o soluție până la finalul săptămânii

Alexandru Rogobete a precizat că a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții universităților și facultăților de medicină, în cadrul căreia au fost discutate posibilitățile de suplimentare a locurilor.

Ministrul a anunțat că va prezenta public, până la sfârșitul acestei săptămâni, soluția identificată pentru ca absolvenții care au obținut punctajul necesar să poată continua pregătirea în țară.