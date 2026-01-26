search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
Home
UE a interzis complet importurile de gaze naturale ruseşti. Când intră în vigoare acordul și ce sancțiuni riscă firmele care îl încalcă

Statele membre UE au aprobat luni, 26 ianuarie, interzicerea completă a importurilor de gaze naturale ruseşti până cel târziu la sfârşitul anului 2027, ca parte a eforturilor blocului comunitar de a depăşi dependenţa de energia rusească şi de a refuza Rusiei fondurile pe care le-ar putea folosi pentru campania sa militară din Ucraina, transmit DPA şi Reuters.

Statele UE au aprobat interzicerea completă a importurilor de gazerusești. FOTO Shutterstock
Statele UE au aprobat interzicerea completă a importurilor de gazerusești. FOTO Shutterstock

Potrivit acordului, importurile de gaze ruseşti prin conducte vor fi eliminate cel târziu de la 1 noiembrie 2027, inclusiv contractele pe termen lung, relatează Agerpres, citând cele două agenții străine. 

Până la finalul acestui an, importurile UE de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia vor fi oprite. 

24 de state membre UE au votat în favoarea noii reglementări, care a fost deja adoptată de Parlamentul European.

O analiză a Comisiei Europene arată că interzicerea gazelor ruseşti nu implică niciun risc pentru securitatea aprovizionării. Bruxelles-ul susţine că există suficienţi alţi furnizori pe piaţa globală şi, prin urmare, consumatorii nu trebuie să fie îngrijoraţi de majorarea preţurilor la gaze.

Anterior invadării Ucrainei, în 2022, Rusia furniza UE mai mult de 40% din gazele naturale. Ponderea a scăzut la aproximativ 13% în 2025, conform celor mai recente date disponibile.

Ce prevede legislația Uniunii Europene

Legislaţia UE interzice companiilor să semneze noi acorduri pentru gazele ruseşti, iar cele care au în prezent contracte le vor finaliza pentru a se conforma interdicţiei. În cazul contractelor existente, importurile pe termen scurt la acordurile semnate înainte de 17 iunie 2025 vor fi interzise din 25 aprilie 2026, pentru GNL, şi 17 iunie pentru gazele ruseşti prin conducte. Contractele pe termen lung trebuie eliminate până la termenele lor limită.

Companiile care nu respectă reglementările s-ar putea confrunta cu amenzi de până la 3,5% din cifra de afaceri globală totală.

În următoarele luni, Comisia vrea să propună o legislaţie ce vizează renunţarea la importurile de ţiţei rusesc prin conducte şi interzicerea utilizării combustibilului nuclear din Rusia.

