O țară din Balcani, încă puțin cunoscută de turiști, ascunde unele dintre cele mai frumoase peisaje din Europa. Cu lacuri spectaculoase, orașe istorice, atracții naturale și prețuri accesibile, destinația este considerată una dintre cele mai subestimate opțiuni pentru o vacanță pe continent.

Vedere aeriană a orașului Ohrid, Macedonia de Nord, cu lac pitoresc și munți Foto: Pexels

Este vorba despre Macedonia de Nord, o fostă republică iugoslavă situată în centrul Peninsulei Balcanice. Potrivit publicației britanice Express, țara a primit puțin peste 750.000 de turiști internaționali în 2019, fiind în continuare o destinație mai puțin aglomerată decât alte locuri populare din Europa.

Spre deosebire de orașe precum Paris sau Dubrovnik, unde vizitatorii se confruntă adesea cu aglomerația, Macedonia de Nord oferă posibilitatea unei vacanțe în care peisajele naturale și obiectivele istorice pot fi descoperite într-un ritm mai relaxat.

Pod de piatră din Macedonia Foto: Pexels

Lacul Ohrid, considerat „cel mai frumos loc de pe Pământ”

Una dintre principalele atracții ale țării este lacul Ohrid, situat la granița dintre Macedonia de Nord și Albania. Este unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa, fiind renumit pentru apele sale limpezi și peisajele montane din jur.

Frumusețea locului a fost remarcată și de turiștii care au ajuns în zonă. Un utilizator al platformei Tripadvisor a descris lacul drept „cel mai frumos loc de pe Pământ”.

O imagine aerială uluitoare a orașului Ohrid de lângă lac Foto: Pexels

Acesta a recomandat plimbările cu barca, care oferă o perspectivă spectaculoasă asupra orașului Ohrid, dar și restaurantele, barurile și magazinele din apropierea lacului. În recenzia sa, turistul a remarcat și amabilitatea localnicilor.

Cât costă o vacanță în Macedonia de Nord

Un alt avantaj al acestei destinații îl reprezintă prețurile accesibile. Potrivit datelor platformei Budget Your Trip, un turist care călătorește cu un buget redus poate cheltui aproximativ 45-50 de euro pe zi în Macedonia de Nord, sumă care include cazarea, mesele, transportul local și vizitarea obiectivelor turistice.

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Cazarea poate fi, de asemenea, accesibilă. În Skopje, un hotel de trei stele costă în medie aproximativ 54 de euro pe noapte, în timp ce în Ohrid tariful mediu este de circa 37 de euro, potrivit datelor Booking.com.

În ceea ce privește mâncarea, o masă la un restaurant cu prețuri accesibile costă în medie aproximativ 6,50 euro de persoană, în timp ce o cină cu trei feluri de mâncare pentru două persoane, la un restaurant de categorie medie, ajunge la aproximativ 24 de euro, potrivit datelor Numbeo din noiembrie 2026.

Skopje, capitala în care s-a născut Maica Tereza

La aproximativ trei ore de lacul Ohrid se află Skopje, capitala Macedoniei de Nord. Orașul este cunoscut și ca locul de naștere al Maicii Tereza și îmbină obiectivele istorice cu zone comerciale și restaurante animate.

Una dintre principalele atracții este Vechiul Bazar, o zonă cu străzi pietruite, magazine și localuri tradiționale. Un turist care a vizitat locul le recomandă celor care ajung aici să încerce rakia, băutura tradițională din Balcani.

„Vă asigur că nu vă veți plictisi în această zonă, pentru că este foarte animată”, a scris acesta într-o recenzie publicată pe Tripadvisor.

Un alt obiectiv important este Podul de Piatră, construit cu secole în urmă, care leagă Vechiul Bazar de piața principală a orașului, făcând legătura între partea veche și cea modernă a capitalei.

Canionul Matka, una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale

La aproximativ 45 de minute de Skopje se află Canionul Matka, o zonă apreciată pentru peisajele sale spectaculoase, lacul de culoare turcoaz și versanții abrupți.

Zona adăpostește mai multe mănăstiri și peșteri, iar una dintre cele mai cunoscute este Peștera Vrelo, despre care se crede că ar putea fi una dintre cele mai adânci din Europa sau chiar din lume.

Lacul Matka este potrivit pentru activități pe apă, iar turiștii pot explora împrejurimile în excursii cu barca, pot admira peisajele și pot lua masa în restaurantele din apropiere.