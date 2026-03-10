Profitând de războiul din Orientul Mijlociu, Putin se oferă să dea Europei petrol și gaze rusești, dacă parteneriatele vor fi pe termen lung

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni că Moscova ar putea relua livrările de petrol și gaze către statele europene, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la energie provocate de războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran.

În cadrul unei reuniuni transmise la televiziune, liderul de la Kremlin a precizat că Rusia este dispusă să reia cooperarea energetică cu Europa, însă doar în condițiile unor acorduri stabile și de lungă durată.

Declarațiile vin într-un moment în care prețul petrolului depășiseră pragul de 100 de dolari pe baril, nivel care nu a mai fost atins din 2022, anul în care Rusia a lansat invazia pe scară largă în Ucraina.

Creșterea abruptă a cotațiilor este legată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, după loviturile aeriene lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, operațiuni care s-au extins ulterior în mai multe zone ale regiunii.

În ultimii ani, Uniunea Europeană a făcut eforturi considerabile pentru a reduce dependența de petrolul și gazele rusești, ca răspuns direct la războiul din Ucraina. Cu toate acestea, unele state membre, precum Ungaria și Slovacia, continuă să depindă în mare măsură de importurile energetice din Rusia.

Putin a afirmat că Moscova ar putea relua livrările către piața europeană dacă statele sau companiile din Europa vor decide să restabilească relațiile comerciale și să ofere garanții privind stabilitatea cooperării.

„Dacă firmele și cumpărătorii europeni vor decide brusc să își reorienteze politica și să ofere cooperare pe termen lung, stabilă și lipsită de presiuni politice, atunci nu există nicio problemă. Noi nu am refuzat niciodată”, a spus liderul rus.

Acesta a subliniat că Rusia este pregătită să lucreze cu partenerii europeni, dar că așteaptă semnale clare privind disponibilitatea acestora de a relua cooperarea și de a asigura condiții de stabilitate pe termen lung.

În paralel, Kremlinul a anunțat că va continua să furnizeze petrol către partenerii considerați „de încredere”, în special către statele din Asia, dar și către Ungaria și Slovacia.

În 2022, Uniunea Europeană a interzis importurile maritime de petrol rusesc, ca parte a pachetului de sancțiuni impus Moscovei după declanșarea războiului din Ucraina. În același timp, livrările prin conducte către Ungaria și Slovacia au fost afectate în ultimele luni, inclusiv din cauza problemelor apărute pe conducta Drujba, care traversează Ucraina.

Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al incertitudinilor legate de securitatea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, cererea globală pentru resurse energetice rusești pare să fie în creștere.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că Rusia observă „o creștere semnificativă a interesului” pentru petrolul și gazele sale, în contextul războiului din Iran.

Veniturile din taxele pe petrol și gaze reprezintă până la 30% din bugetul federal al Rusiei, ceea ce face ca sectorul energetic să rămână o componentă esențială a economiei ruse.