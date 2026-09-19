 Trump lovește în petrolul rusesc și în „flota fantomă”: legea care înăsprește sancțiunile ar putea afecta China și India | adevarul.ro
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Trump lovește în petrolul rusesc și în „flota fantomă”: legea care înăsprește sancțiunile ar putea afecta China și India

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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat legea care înăsprește sancțiunile împotriva Rusiei și îi permite să impună tarife de până la 100% țărilor care cumpără petrol și gaze rusești. Măsura ar putea afecta inclusiv China și India, doi dintre principalii cumpărători ai energiei rusești. 

Președintele Donald Trump
Președintele Donald Trump Foto: AFP

Legea a fost aprobată de Congresul american după mai bine de un an de amânări și a fost promulgată de Trump vineri. Camera Reprezentanților, controlată de republicani, a adoptat pachetul legislativ miercuri cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă.

Măsurile vizează în special sectorul energetic și industria de apărare a Rusiei, precum și președintele Vladimir Putin și alți oficiali ruși de rang înalt, potrivit AFP.

Unul dintre cele mai importante elemente ale noii legislații este posibilitatea ca Trump să impună tarife de până la 100% asupra importurilor provenite din țări care cumpără petrol și gaze rusești. Printre statele care ar putea fi afectate se numără China și India, doi dintre importanții cumpărători de energie rusească.

Legea include și măsuri împotriva așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, formată din petroliere utilizate pentru a evita sancțiunile occidentale. De asemenea, pot fi sancționate companii străini care sprijină armata rusă.

China și India reacționează

Potrivit publicației citate, Beijingul a reacționat deja la noile măsuri. Ministerul chinez al Comerțului a transmis sâmbătă că își rezervă dreptul de a lua „toate măsurile necesare” pentru a-și proteja suveranitatea, interesele de dezvoltare și drepturile și interesele legitime ale companiilor chineze.

India a transmis joi că va continua să cumpere petrol „prin surse diversificate”.

New Delhi este unul dintre partenerii strategici importanți ai Moscovei și și-a majorat importurile de petrol rusesc în ultimii ani. India a apelat inclusiv la Rusia pentru aprovizionarea cu energie în contextul crizei declanșate de conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Zelenski salută decizia Congresului american

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat anterior adoptarea legislației și a mulțumit parlamentarilor americani.

„Este un instrument extrem de puternic, care poate opri acest război terorist și poate aduce Rusia în punctul în care trebuie să facă pace”, a scris Zelenski pe X.

Liderul ucrainean a subliniat că sancțiunile trebuie să fie suficient de puternice pentru ca eforturile diplomatice pentru încheierea războiului să aibă succes.

Susținătorii noilor măsuri consideră că este nevoie de presiuni economice suplimentare asupra Moscovei, care a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

În același timp, acordarea unor puteri extinse președintelui american în privința tarifelor a provocat o divizare neobișnuită în rândul democraților. Deși majoritatea acestora susțin Ucraina, unii s-au opus extinderii autorității lui Trump în domeniul politicii comerciale.

Președintele american a preferat în general să păstreze controlul asupra sancțiunilor și tarifelor, în loc ca aceste instrumente să fie stabilite de Congres. Această poziție a contribuit la amânarea legislației pentru mai bine de un an.

Semnarea legii are loc cu aproximativ o săptămână înainte de întâlnirea programată între Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, la Washington.

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