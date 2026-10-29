 Kremlinul amenință că va perturba discuțiile de pace din cauza situației de pe front. „Nu este cazul ca europenii să-și cumpere bilete” pentru Abu Dhabi | adevarul.ro
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Kremlinul amenință că va perturba discuțiile de pace din cauza situației de pe front. „Nu este cazul ca europenii să-și cumpere bilete” pentru Abu Dhabi

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Rusia ar putea să nu participe la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina, programată la Abu Dhabi, dacă situația de pe front se deteriorează, a avertizat un consilier al lui Vladimir Putin. Kremlinul nu a confirmat însă o dată exactă pentru întâlnirea trilaterală și susține că pregătirile sunt încă în desfășurare.

Vladimir Putin contează pe consilierul sapu Iuri Ușakov
Vladimir putin și Iuri Ușakov Foto: EPA/EFE

Iuri Ușakov, consilier al președintelui rus, a prezentat poziția Moscovei în declarații făcute presei ruse în seara zilei de 28 octombrie, potrivit relatărilor publicate de agenția RIA Novosti și de alte instituții media din Rusia.

Ușakov nu a anunțat o dată exactă pentru întâlnirea dintre delegațiile Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite, dar a sugerat că aceasta ar putea avea loc după 4 noiembrie.

Oficialul rus a exclus, totodată, participarea europenilor la discuții, afirmând că întâlnirea ar urma să fie una trilaterală.

„Nu este cazul ca europenii să-și cumpere bilete” pentru Abu Dhabi, a declarat Ușakov, potrivit presei ruse.

Kremlinul invocă situația de pe front

Consilierul lui Putin a susținut că Ucraina ar fi împiedicat desfășurarea unei runde anterioare de negocieri, deoarece s-ar fi opus organizării unor așa-numite „alegeri” în teritoriile ocupate de Rusia.

În acest context, Moscova ar putea renunța la viitoarea întâlnire, a afirmat Ușakov, precizând că decizia va depinde de „situația de pe câmpul de luptă și de situația în ansamblu”.

Afirmațiile oficialului rus nu au fost însoțite de detalii suplimentare care să confirme acuzațiile la adresa Kievului.

Ușakov a mai spus că Rusia nu a stabilit încă în mod definitiv componența delegației care ar urma să participe la discuțiile din Emiratele Arabe Unite, deși există deja un nucleu al acesteia.

Referindu-se la informațiile premierului polonez Donald Tusk, care a indicat data de 4 noiembrie pentru negocieri, consilierul lui Putin a afirmat că Moscova „nu a transmis, deocamdată, niciun semnal” în acest sens.

Ce se știe despre negocierile privind Ucraina

O nouă rundă de discuții privind Ucraina a avut loc în perioada 20–21 octombrie, cu participarea emisarului special al Statelor Unite, Steve Witkoff.

Cu aproximativ zece zile înainte, administrația președintelui american Donald Trump a făcut o serie de concesii în relația cu Rusia, inclusiv în privința unor restricții comerciale legate de combustibili.

În paralel, ar fi fost discutată posibilitatea relaxării unor restricții care vizează flota petrolieră rusă fantomă și anumite operațiuni financiare.

Washingtonul a exercitat presiuni asupra Kievului pentru oprirea atacurilor asupra rafinăriilor rusești, iar Ucraina a întâmpinat restricții privind accesul la informații de intelligence și la serviciile Starlink.

Ulterior, Witkoff ar fi purtat o convorbire de trei ore cu Vladimir Putin. Emisarul american l-a descris pe liderul rus drept „un mare umanist”.

Au urmat informații potrivit cărora Rusia ar fi acceptat eliberarea unui cetățean american deținut, ar fi permis desfășurarea unei misiuni umanitare în Oleșki, în regiunea Herson, și și-ar fi exprimat acordul pentru o întâlnire trilaterală a delegațiilor.

Aceste evoluții au alimentat speranțele privind reluarea dialogului diplomatic, însă declarațiile recente ale Kremlinului sugerează că participarea Rusiei la următoarea rundă de negocieri nu este încă sigură.

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